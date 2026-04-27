Апрельский снег и сильный ветер: из-за непогоды сотрудники МЧС более 80 раз выезжали на вызовы
Апрельский снег и сильный ветер буквально подкинули работу спасателям. Еще 24 апреля каждый белорус получил СМС о сложных метеоусловиях. Сотни поваленных деревьев, повреждены 8 авто, также сотрудники МЧС оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий и сооружений. Гидрометцентр предупреждает: в ночь на 30 апреля во многих районах ожидаются заморозки до -5 градусов.
Сильный ветер порывами до 80 км/ч в разных частях страны валил деревья, срывал кровли и отделку домов. Стихия потребовала оперативного вмешательства спасателей. 75 % всех выездов пришлись на Минск и Гродненскую область. В ближайшие дни шквалистый ветер сохранится. Рекомендуется отказаться от поездок на велосипедах, самокатах и других средствах персональной мобильности.
Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:
"Сильный ветер с порывами до 24 м/с может сохраниться. Рекомендуем следить за прогнозом погоды в вашем регионе. При ухудшении погодных условий по возможности находитесь в помещении, не паркуйте автомобили вблизи деревьев. Максимально быстро старайтесь покинуть открытые площадки, лучше укройтесь в зданиях, в подземных переходах и переждите непогоду. В случае чрезвычайной ситуации звоните в МЧС по номерам 101 или 112".
Больше всего снега было на юге Минской области - в Слуцком и Любанском районах. Такие погодные сюрпризы могут плохо сказаться на теплолюбивых растениях. Синоптики предупреждают: ночью заморозки, поэтому зимнюю одежду не прячьте.
Холодный воздух еще удержится, поэтому в ночные часы заморозки местами усилятся до -5 градусов. В ночные часы с 28 по 30 апреля в республике объявлено штормовое предупреждение.
Тепло станет в выходные. Уже через несколько дней воздух прогреется до +17 градусов, а местами и до +23, за исключением восточных территорий.