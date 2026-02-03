3.73 BYN
Армия, трансплантология, космос - какие сферы покорны белорускам
Три истории о великолепных белорусских женщинах. Они успевают летать в космос, проводить трансплантации, служить в Вооруженных Силах.
Список достойных белорусок можно продолжать до бесконечности. Каждый день они делают что-то важное для нашей страны.
Тернистый путь от журналиста до подполковника
Наталья Гаврусик - пресс-секретарь одного из самых заметных в военной сфере фигур - министра обороны. Как и все люди в погонах, интервью не по теме она дает не так часто, если вообще никогда, поэтому это действительно эксклюзив. Закулисье рабочих и жизненных моментов подполковника Вооруженных Сил.
"Я просто не тот человек, который ищет где поспокойнее, где посидеть, передохнуть - это неинтересно, - признается пресс-атташе министра обороны Беларуси Наталья Гаврусик. - Постоянные вызовы, на которые ты реагируешь, и у тебя либо получается, либо нет. Министр обороны недавно на одном из совещаний вспомнил такую цитату: "Сложные времена рождают сильных людей".
Нынешний статус дался ей нелегко, потому что начинала Наталья Гаврусик как журналист, потом подписала контракт с Вооруженными Силами, прошла путь от рядового до подполковника. А еще она - мама, совсем недавно вышла из декрета.
Наталья Гаврусик рассказала, что если какая-то неисправность в боевом самолете, то инструкция озвучивается именно женским голосом, потому что женский голос успокаивает.
Уникальный опыт в белорусской медицине
Наша вторая героиня Елена Авдей. Ее личная история - это еще и история уникального опыта в белорусской медицине. Елена была в команде хирургов, которые провели первую трансплантацию печени, 18 лет назад это было из разряда невозможного.
Елена Авдей, врач-хирург МНПЦ хирургии и трансплантологии:
"Врачей было более 20. За операционным столом стояло 4 человека: оператор, наш теперешний директор Олег Руммо и еще 3 ассистента. Группа анестезиологов. Каждый из нас надеялся на победу. И вдруг орган включается в кровоток, и человек, который должен был умереть практически в течение года, приходит в себя, он разговаривает, он живет. Это было похоже на очень большое чудо".
Сама она из династии врачей. Портрет отца - в коридорах РНПЦ. Это была его профессиональная мечта, чтобы в Беларуси проводились пересадки органов. И именно дочь стала тем человеком, кто смог это сделать.
Елена Авдей, врач-хирург МНПЦ хирургии и трансплантологии:
"У нас тогда не было ничего: ни листа ожидания, ни трансплант-координации. Все стало возможно в нашей стране благодаря тому, что была выполнена та первая трансплантация".
Первая женщина-космонавт суверенной Беларуси
Эту девушку знает без преувеличения вся страна. К Марине Василевской слава пришла в 34 года, когда она в составе команды нашего земляка Олега Новицкого и американской астронавтки Трейси Дайсон полетела в космос.
Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:
"Этот скафандр связан с такой яркой частью моей жизни, с космосом. Все тренировки проходили не в этом скафандре, но сам полет".
В прошлом она бортпроводник. В настоящем - зампредседателя Белорусского фонда мира - герой страны и первая женщина-космонавт суверенной Беларуси. На МКС Марина провела серию экспериментов, которые разработали наши же ученые, в том числе в области биотехнологий и съемок Земли. И если мы будем говорить, в чем героизм, а в том, что космонавты выдерживают нечеловеческие нагрузки.
Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:
"Самый такой тяжелый эксперимент и исследование - это была центрифуга. Мы все знаем, что на центрифуге мы отрабатывали до 8 единиц, то есть это свой собственный вес, умноженный на 8, который давит себе на грудь, потому что перегрузка грудь и спина. И в этот момент ты еще должен выполнять определенные задачи, которые были поставлены медиками".
2026-й - Год белорусской женщины
В этом репортаже мы привели лишь несколько примеров и историй тех женщин, которые каждый день делают что-то важное для страны. Их гораздо больше, а если быть точнее - 5 млн.