Аспирант БГУИР моделирует чипы, способные стать основой для промышленности будущего

От смелых лабораторных идей до реального сектора экономики - путь, который выбирает талантливая молодежь. Аспирант Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники моделирует чипы, способные стать основой для промышленности будущего.

Главная разработка - энергонезависимая память, основанная на оксидах переходных металлов. Технология - один из столпов микроэлектроники, которая выступит альтернативой традиционным кремниевым чипам. Высокая скорость, надежность и экономичность - то, что необходимо для систем управления "умных" заводов. Внедрение таких чипов позволит создавать высокоточную и конкурентную технику прямо в Беларуси.

Павел Новиков, аспирант БГУИР:

"Микроэлектроника - очень важная сфера, я считаю, в первую очередь для государства в экономическом плане".