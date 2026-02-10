3.73 BYN
Аспирант БГУИР моделирует чипы, способные стать основой для промышленности будущего
От смелых лабораторных идей до реального сектора экономики - путь, который выбирает талантливая молодежь. Аспирант Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники моделирует чипы, способные стать основой для промышленности будущего.
Главная разработка - энергонезависимая память, основанная на оксидах переходных металлов. Технология - один из столпов микроэлектроники, которая выступит альтернативой традиционным кремниевым чипам. Высокая скорость, надежность и экономичность - то, что необходимо для систем управления "умных" заводов. Внедрение таких чипов позволит создавать высокоточную и конкурентную технику прямо в Беларуси.
Павел Новиков, аспирант БГУИР:
"Микроэлектроника - очень важная сфера, я считаю, в первую очередь для государства в экономическом плане".
Интеллектуальный ресурс молодежи - один из главных двигателей прогресса. Поддержка таких талантов позволяет стране задавать собственные технологические тренды.