Атмосфера сказки и забота: Сергеенко поздравил юных пациентов в РНПЦ травматологии и ортопедии

Акция "Наши дети" сегодня пришла и к юным пациентам Республиканского центра трансплантологии и ортопедии. Поздравить ребят приехал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Грустно, конечно, встречать Новый год в больнице. Но праздник все же заглянул в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии. В центре все украсили и подготовили к наступающему Новому году. И, конечно, настоящие подарки - под елкой.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко сказал очень важную вещь о том, что не все герои носят плащи, настоящие герои для этих ребят носят белые халаты.

Председатель Палаты представителей отметил, что ребятам немного грустно находиться в больнице в праздники.

"Это тяжелый труд, и мы видели сегодня, как здесь исцеляют детей. Наверное, грустно встречать Новый год в больнице, когда проходят елки, когда выпал первый снег. Но здесь созданы все условия сегодня: и атмосфера сказки, и подарки, и Дед Мороз, а самое главное - забота высокопрофессионального медицинского персонала", - отметил Игорь Сергеенко.