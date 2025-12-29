3.72 BYN
Атмосфера сказки и забота: Сергеенко поздравил юных пациентов в РНПЦ травматологии и ортопедии
Акция "Наши дети" сегодня пришла и к юным пациентам Республиканского центра трансплантологии и ортопедии. Поздравить ребят приехал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Грустно, конечно, встречать Новый год в больнице. Но праздник все же заглянул в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии. В центре все украсили и подготовили к наступающему Новому году. И, конечно, настоящие подарки - под елкой.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко сказал очень важную вещь о том, что не все герои носят плащи, настоящие герои для этих ребят носят белые халаты.
Председатель Палаты представителей отметил, что ребятам немного грустно находиться в больнице в праздники.
"Это тяжелый труд, и мы видели сегодня, как здесь исцеляют детей. Наверное, грустно встречать Новый год в больнице, когда проходят елки, когда выпал первый снег. Но здесь созданы все условия сегодня: и атмосфера сказки, и подарки, и Дед Мороз, а самое главное - забота высокопрофессионального медицинского персонала", - отметил Игорь Сергеенко.
В палатах все действительно на самом высоком уровне - белорусского качества. Мы знаем, что Республиканский научно-практический центр в этом году получил премию Союзного государства и продолжит свою работу. Около 60 % от общего числа необходимых медикаментов и механизмов производится по программе импортозамещения. В Беларуси учатся производить свое и оказывать помощь там, где она действительно нужна и важна.