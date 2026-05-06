Железные дороги Европы стремительно превращаются в опасный аттракцион "дорога дураков". В Литве 2 аварии за неделю. Латвия тушит горящие моторные отсеки. А Молдова?! Это вообще шедевр странности. Там поезд сломался, везя начальство на открытие дороги. Встал колом по дороге в "европейское светлое будущее". И местный чиновник с умным видом заявляет, что это добрый знак.

Если поломка на старте - это добрый знак, то, что будет, когда они все-таки поедут. Пожар в кабине машиниста - это, наверно, сверхдобрый знак по такой логике. Европа, колыбель прогресса, а поезда там сходят с рельсов, горят и ломаются.

Локомотив упадка

Западный транзит, которым нас пугали в 90-е, превратился в жалкую пародию. Литва отличилась дважды на этом направлении. Сначала в Кедайняйском районе сошли с рельсов 3 вагона со щебнем. Но это оказалось только раскачкой. Под Каунасом с колеи слетели локомотив и 4 грузовых вагона из Германии. В итоге остановка движения, задержки 18-22 пассажирских поездов, включая транзит в Калининград. Профсоюз бьет в набат. Председатель Станислав Федаравичюс прямо заявил, что "железная дорога полностью разрушена", будет только хуже. Годами не вкладывали деньги, кадров нет, люди пашут по 24 часа. А перед аварией отключили систему контроля подвижного состава (та самая RAKS, которая могла бы засечь перегрев). Оборудование устарело, запчастей нет, ломается - переставляют на другой участок, как заплатки на тонущий корабль. Директор по устойчивости бизнеса LTG Гядиминас Шячкус проболтался, что тот самый путь европейского стандарта, что соединяет Каунас с Польшей, вообще не оборудован сигнализацией. Движением управлял дежурный "вручную". Вильнюс, конечно, сразу завел шарманку про "диверсию третьей стороны". Лучше обвинить "русскую руку", чем признать, что сами разорвали выгодный транзит с Беларусью и Россией, а теперь пожинают плоды своей же русофобии.

Проблема с железнодорожными путями в Германии очень насущная

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Деньги разбазарили на затыкание дыр в бюджете. Опять-таки, Украине нужно делать периодически подарки. Непонятно, почему нужно, тем не менее немецкие политики постоянно выступают за дальнейшую поддержку. Стоит это огромных сумм тех денег, которые придется в итоге возвращать, потому что, как я уже говорю, в бюджете этих средств нет. Как правило, они берутся в виде займов на внешнем рынке, которые придется с процентами возвращать обратно. И это, конечно же, большая проблема именно для будущих поколений, которые столкнутся с огромными долгами, что наделало правительство Мерца".

Молдова: локомотив развала

Переходим к главному хиту этого сезона. Молдова, которая тоже хочет в евротранспортную семью, решила открывать участок Кантемир - Фэлчиу с заветной европейской колеей. Европейская колея - это когда шпалы шире, а яма глубже. Садятся в поезд министры, румынские дипломаты, почетный эскорт. Едут открывать? Нет, друзья, едут ломаться. В пути, где только что уложили новенькие рельсы, их локомотив просто встал. Дышите глубже: поломка - 90 % износа сверх нормы, "убитые" моторы, которые пора сдавать в утиль (впору сдать в музей крепостного права). Но министр инфраструктуры Владимир Боля публикует в Фейсбуке пост, от которого у любого инженера случится инфаркт.

Владимир Боля, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы:

"Это очень хороший знак. Дорога европейская, а значит, нам нужно заменить локомотивы, чтобы они тоже были европейскими".

Локомотив сломался, торжественное открытие под угрозой, делегацию пересаживают на "дедушкин мотовоз" - это, оказывается, "хороший знак". Знак чего? Того, что вы в очередной раз попросите у Евросоюза денег? В Германии (которая, якобы локомотивный рай) вовремя прибывает лишь 59 % дальних поездов, а Deutsche Bahn выплатила 1,5 млрд компенсаций за прошлый год. 5 мая в волости Ницгале в Латвии загорелся пассажирский поезд. Эвакуировали 60 человек. Спасатели приехали, когда моторный отсек полыхал уже на 10 квадратах. Поезд - это такой металлический факел, который ехал по балтийским болотам. К счастью, погибших вроде нет, но сам факт: поезд загорелся во время движения. Это вам не круиз по Балтике, это "дорога в ад" по-прибалтийски.

Горько, но Прибалтика устроила show сгоревших вагонов. Молдова - цирк шапито с добрыми знаками. Говорят, что пожарные поезда в Лиепае и Вентспилсе теперь ликвидируют (слишком дорого содержать). И время прибытия к месту ЧП - 4 часа минимум. Вы представляете? Но зато "европейский выбор" свершился.