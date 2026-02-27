Авдонин: Беларусь и Россия эффективно реагируют на агрессивные выпады Запада

У нас есть будущее, и обеспечено оно не только развитием экономики, но и возможностью защищать рубежи Отечества. Беларусь и Россия эффективно реагируют на агрессивные выпады стран Западного блока. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин. Он уверен, что меры, которые предпринимают Минск и Москва, позволяют нивелировать вызовы в сфере безопасности.

Алексей Авдонин, председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание":

"Все пытаются сделать некий рывок в нашу сторону и реализовать их давнюю мечту: дойти до Смоленска, потом до Москвы и дальше до Урала. Те решения, которые приняты были на Высшем госсовете, позволяют говорить спокойно об экономике. Основной блок - это экономический. Идет разработка совместных программ, создается союзный продукт в авиации, судостроении, станкостроении и железнодорожном транспорте. Но все это, безусловно, невозможно, если нет сильного передового оружия, сильного ВПК и слаженных воинских подразделений - и все это у нас есть".