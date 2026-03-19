Авдонин: Эскалация сейчас никому не нужна

Минск остается вменяемым голосом в условиях жесткой нестабильности в мире. И к этому голосу прислушиваются даже в Вашингтоне. Дело тут не столько в симпатиях, сколько в жесткой необходимости. Мнение эксперта.

"Важная встреча главы государства с представителями Белого дома говорит в первую очередь о том, что в настоящее время официальный Вашингтон ориентирован на урегулирование ситуации в Восточной Европе. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приводит к тому, что одновременно вести противостояние в крайне важных регионах, которыми являются и Европа, и Ближний Восток, Соединенные Штаты не готовы. Готовы сейчас прислушиваться к Минску, потому что Минск всегда выступал за мирное урегулирование любых конфликтов, в том числе конфликтов на территории Украины и в принципе Восточной Европы. Эскалация сейчас никому не нужна".