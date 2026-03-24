Авдонин: Страны Балтии использовали транспортные потоки для политического давления

"Мы видим, что страны Балтии, в первую очередь Литва, ориентировалась на то, чтобы использовать границу, использовать транспортные потоки для политического давления. Это в итоге привело к значительным убыткам для литовских фирм и польских фирм в том числе. Это ещё раз показало, что нельзя нашим соседям действовать по указанию Брюсселя и подрывать тем самым своё финансово-экономическое положение. Думайте прагматично, действуйте в интересах своего народа, и это будет самым оптимальным решением. Наша глава государства как раз исходит из этих принципов. Мы сейчас все делаем для того, чтобы разрешить тему с перевозчиками, с автотранспортом на наших границах. Они спокойно могут выезжать после соответствующей оплаты и, самое главное, Беларусь обеспечила защиту и сохранность имущества литовских, польских фирм на нашей территории".