3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Авдонин: Страны Балтии использовали транспортные потоки для политического давления
Разрешение кризиса на границе: прагматизм вместо политики. Как Беларуси удаётся решать вопросы с литовскими перевозчиками, несмотря на внешнее давление, и почему экономика должна быть выше политики - мнение эксперта.
Алексей Авдонин, председатель правления белорусского общества "Знание":
"Мы видим, что страны Балтии, в первую очередь Литва, ориентировалась на то, чтобы использовать границу, использовать транспортные потоки для политического давления. Это в итоге привело к значительным убыткам для литовских фирм и польских фирм в том числе. Это ещё раз показало, что нельзя нашим соседям действовать по указанию Брюсселя и подрывать тем самым своё финансово-экономическое положение. Думайте прагматично, действуйте в интересах своего народа, и это будет самым оптимальным решением. Наша глава государства как раз исходит из этих принципов. Мы сейчас все делаем для того, чтобы разрешить тему с перевозчиками, с автотранспортом на наших границах. Они спокойно могут выезжать после соответствующей оплаты и, самое главное, Беларусь обеспечила защиту и сохранность имущества литовских, польских фирм на нашей территории".