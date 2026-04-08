Авдонин: В некоторых странах уже предлагают вернуться к углю из-за авантюры США в Иране
Ситуация в Иране и Ормузском проливе способствует росту цен, в связи с чем очень быстро формируется состояние неопределенности, а оно для бизнеса является самым тяжелым ударом, отметил в "Актуальном интервью" руководитель общества "Знание" Алексей Авдонин.
Нефть и газ нужны везде. Он лежит в себестоимости каждой продукции, в работе фабрики, завода, электростанции. Сейчас британские каналы, в том числе и BBC, в открытую начинают раскручивать тему возвращения к углю. "Они говорят, что нефть - энергоноситель, но есть еще и уголь, можно использовать его. Надо восстанавливать угольные тепловые станции", - напомнил некоторые заявления зарубежных экспертов гость интервью.
В действительности, это временное решение и попытка как-то сбить накал цен, ажиотаж на топливо и предотвратить социальные бунты, ведь за высокую стоимость платит простой гражданин, налогоплательщик. "Это приводит к так называемому инфляционному налогу. Растут цены абсолютно на все, но это говорит только об одном - ответственность за такие действия несет, в первую очередь, руководство США, решившееся на авантюру захвата Ирана за считанные дни", - объяснил Алексей Авдонин.