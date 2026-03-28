Авиарейсы отменяют, фермеры банкротятся - как блокировка Ормузского пролива меняет мировую экономику

Ормузский пролив - всего лишь узкая полоска воды. Через него проходит около 20 % мировой нефти. Но именно эти 20 % стали детонатором глобального энергетического кризиса, который уже ощутили на себе жители Европы и США. Цены на топливо выросли на 20-40 %, авиаперевозчики отменяют рейсы, фермеры разоряются, а привычная логистика рушится.

Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью" объяснил, почему кризис приобрел долгосрочный характер, как Европа оказалась в западне и почему возвращение к российским энергоресурсам может стать неизбежным.

Энергетический кризис - это цепная реакция, бьющая по всем секторам экономики. "Нефть - это не только про бензин на заправке. Это и авиационное топливо, и промышленность, производство товаров, услуги. Цены выросли приблизительно на 20-30, а то и 40 %. Практически все авиаперевозчики Соединенных Штатов отменили 5 % рейсов, опасаясь, что цены вырастут до 150 долларов за баррель, и они не смогут покупать дешевое авиатопливо по тем ценам, которые были заложены раньше", - констатировал эксперт.

Европейский рынок топлива претерпел неожиданную трансформацию. Традиционная картина, когда французы ездили заправляться в более дешевую Германию, перевернулась. "Сейчас цены на топливо во Франции ниже, чем в Германии. За счет чего? За счет того, что Европа отказалась от дешевых энергоресурсов со стороны Российской Федерации", - пояснил Никита Беленченко.

Евросоюз отложил решение о полном запрете на покупку российской нефти, но это всего лишь временная мера. "Кризис имеет долгосрочный характер не из-за того, что цены выросли, и их невозможно стабилизировать, а из-за того, что конфликт на Ближнем Востоке переходит в стадию замороженного. США и Израиль не могут договориться с Ираном о взаимных уступках", - подчеркнул эксперт.

Казалось бы, 80 % нефти идет в обход Ормузского пролива. Почему же мир так остро реагирует на блокировку этих 20 %? "Все дело в логистике. Часть нефти проходит через пролив. Есть другие проливы, но крупные нефтеперерабатывающие компании и перевозчики автоматически играют на том, что существует энергокризис и блокировка Ормузского пролива. Они вынуждены пытаться заработать лишние деньги и поднимают цены", - объяснил Никита Беленченко. Прогнозы неутешительны - цена барреля может вырасти до 150-180 долларов.

Прогнозируемый рост инфляции в Европе - 1,5-2 %. Это небольшое, но незапланированное повышение, которое больно ударит по населению. Особенно уязвимы фермеры. В некоторых странах до 70 % бюджета формируется за счет сельского хозяйства. "Повышение цен на удобрения и энергоресурсы на 40-50 % для простых фермеров плачевно. Некоторые вынуждены входить в банкротство, потому что не могут конкурировать в нынешних условиях", - констатировал эксперт.