Автопробег "За единую Беларусь" ко Дню Конституции стартовал в Витебской области
15 марта Беларусь отметит знаковый праздник в истории государственности - День Конституции. Мероприятия, посвященные ему, проходят по всей стране. Так, в Витебске к важной для каждого белоруса дате приурочили автопробег. В колонне более 60 автомобилей с государственной символикой. Старт дали на площади Герба и Флага. Сюда жители города пришли семьями. Участниками автопробега также стали представители патриотических клубов северного региона.
"Автопробег - это не просто проезд автоколонной. Это демонстрация единства и сплоченности белорусов, того, что мы доверяем нашему Президенту, мы верим в Беларусь, в белорусский народ. Только когда мы вместе, мы сильны и непобедимы", - сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси" Владимир Бабичев.
Финальная точка пробега - Витебский областной институт развития образования. Здесь сотни участников объединил образовательный проект "Открытая кафедра". Это диалог об истории и будущем нашей страны. В числе спикеров - делегаты VII Всебелорусского народного собрания. А одна из основных тем беседы - приоритеты Программы социально-экономического развития Беларуси.