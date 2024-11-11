Фото: БЕЛТА

Автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе "Хатынь" Артур Зельский скончался на 56-м году жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры Беларуси.

"Произошла утрата человека, который внес большой вклад в развитие музейного дела, сохранение памяти о Хатынской трагедии в годы Великой Отечественной войны. Именно под его руководством на территории государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" был создан музей, который сегодня является одним из самых посещаемых музеев Беларуси", - отметили в Минкультуры.

Артур Гарриевич возглавлял мемориальный комплекс "Хатынь" с 2010 года. За это время была проведена большая работа по сохранению мемориального комплекса как памятника истории: воссоздана Хатынская церковь, установлен Поклонный крест, проведена масштабная реконструкция мемориального ансамбля, построен новый музей, который увековечил память о трагических страницах истории и подарил современному поколению возможность прикоснуться к прошлому.



Автором идеи и концепции музея выступил Артур Зельский. Под его руководством здесь проводилась научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, направленная на сохранение исторической памяти.

Артур Гарриевич Зельский родился 5 февраля 1969 года в городе Минске. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета (1995). Работал учителем лицейских классов, заведующим музея истории БГУ. Сотрудник центрального архива Комитета государственной безопасности Беларуси. Автор более 150 научных статей и монографий, в том числе таких как "История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров", 2001; "Первая Понтийская (Митридатова) война", 2004; "Щит и меч отечества", 2006 (в соавторстве); "Феликс Дзержинский: рыцарь революции", 2007; "Память в сердце стучит", 2010; "Хатынь. Святыня национальной памяти", 2011; "Хатынь. Трагедия белорусского народа", 2018; "Менск зачараваны: казкi, паданнi i легенды", 2022.

Был награжден медалью Франциска Скорины, удостоен Благодарности председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, имел почетные грамоты руководства Комитета государственной безопасности, Минского областного исполнительного комитета, Министерства обороны. Награжден грамотой Исполнительного комитета СНГ за значительный личный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ и сохранение исторической памяти о жертвах Великой Отечественной войны.