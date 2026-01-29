Авторитетная площадка - первый выпуск "Вестника политологии" презентовали в Минске

Консолидация национального политологического сообщества и развитие профессионального научного диалога. В Минске презентовали новое научное издание Института социологии Национальной академии наук "Вестник политологии".

Это первое в Беларуси специализированное научное издание в сфере политической науки.

Новое издание Института социологии станет своего рода авторитетной научной площадкой для обсуждения ключевых проблем современной политологии. Сборник будет выходить регулярно. 29 января - презентация первого выпуска.

В него вошли статьи белорусских и зарубежных авторов. Их научные исследования отражают широкий спектр тем - от теории и философии политики, истории и методологии политической науки до анализа политических институтов, процессов и технологий. Кроме того, издание является платформой для исследования актуальных вопросов международных отношений и глобального развития.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси: "Все-таки необходимо обратить внимание на те процессы, которые происходят в стране, в мире, динамику геополитики, современных политических конфликтов. Безусловно, чтобы все эти процессы осмысливать, давать им какую-то либо оценку, нужна современная научная площадка, на которой уже будут современные исследователи, ученые, эксперты каким-то образом интерпретировать, прогнозировать те события, которые будут происходить в ближайшей среднесрочной перспективе".

Светлана Алейникова, замначальника управления Белорусского института стратегических исследований: "Если говорить лично о моей статье, то она посвящена исторической политике и исторической памяти белорусского народа, потому что это важнейший фактор формирования и политического самосознания, и национального самосознания, и в целом устойчивости политических процессов в Республике Беларусь. Конкретно я рассматривала акцент исторических войн, т.е. войн памяти, противопоставления концептов памяти, исторических событий".

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси: "Действительно запрос на политическую науку сейчас есть. Действительно мы видим этот запрос, мы видим, насколько сейчас политология становится популярной. Поэтому, конечно, у людей должна быть возможность печататься в таких журналах, как "Вестник политологии", потому что мы будем стараться делать его все интереснее для широкого читателя".