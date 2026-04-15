Ажиотаж на ярмарке вакансий: тысячи молодых белорусов ищут профессию

Определиться с будущей профессией и попробовать себя в разных сферах. В Беларуси проходит Республиканская ярмарка вакансий. Только в первый день в регионах профильная выставка собрала более 3 тыс. человек.

Какие профессии интересуют молодых белорусов? На этот вопрос ответим немного позже. А пока расскажем про ажиотаж на молодежной ярмарке вакансий: более 300 работодателей и свыше 3 тыс. молодых людей.





И это не удивляет, потому что интересных вакансий здесь действительно много. Выбор будущей профессии разносторонний. Молодежи предлагают попробовать себя и в сборе ягод, и в уходе за животными, даже в качестве бариста или аниматора. И это далеко не весь перечень.

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "Служба занятости сегодня помогает молодежи найти себя на рынке труда. Как вы прекрасно видите, сколько сегодня участников. Мы надеемся, что за 2026 год мы охватим более 55 тыс. молодых граждан. Мы надеемся, что сюда придет и та молодежь, которая уже обучается в школе, и та, которая заканчивает свое обучение в высших учебных заведениях или в средних специальных для того, чтобы найти себя на рынке труда".

Отметим, что в каждом областном центре и городах 50 плюс ярмарка вакансий продлится не менее 3 дней, а в малых населенных пунктах - 2. За это время участники смогут пройти собеседования с работодателями, получить консультации по трудоустройству и даже пройти профтестирование.