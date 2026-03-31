Банки Беларуси будут бороться с мошенничеством по-новому

Все операции, связанные с криптокошельками, с июля будут осуществляться только через одну банковскую карту пользователя. Об этом рассказал журналистам заместитель главы Национального банка Андрей Картун. Мера направлена на борьбу с интернет-мошенничеством.

31 марта в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по теме "Состояние киберпреступности информационно-коммуникационных технологий". Специалисты обсудили противодействие преступлениям, совершаемым с использованием компьютерной техники. По информации Нацбанка, только в 2025 году было совершено 18 тыс. мошеннических операций. Ущерб составил 50 млн рублей. Из этого числа банкирам удалось остановить 13 % подозрительных операций.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Построили полноценную систему реагирования на преступления, кибермошенничество. Запустили автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ), которая полноценно работает чуть больше года. Там содержится вся информация обо всех цепочках, где проходят подозрительные операции. Понятно, что мошенники постоянно все меняют, но тем не менее база достаточно серьезная".