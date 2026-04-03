"Беларусь 1" и "Беларусь 3" покажут пасхальные богослужения из Ватикана, Рима и Минска

Католический мир в ожидании Светлого Христового Воскресения. Уже 5 апреля католики всего мира встретят Пасху.

Присоединиться к молитве можно будет и дома: традиционную трансляцию богослужения в прямом эфире покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 3".

3 апреля в 23:30 канал "Беларусь 3" покажет трансляцию Крестного пути из Римского Колизея с участием Папы Римского.

В субботу, 4 апреля, в 23:20 канал "Беларусь 1" покажет праздничное пасхальное богослужение из Минского архикафедрального костела.