"Беларусь 1" и "Беларусь 3" покажут пасхальные богослужения из Ватикана, Рима и Минска
Автор:Редакция news.by
Католический мир в ожидании Светлого Христового Воскресения. Уже 5 апреля католики всего мира встретят Пасху.
Присоединиться к молитве можно будет и дома: традиционную трансляцию богослужения в прямом эфире покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 3".
3 апреля в 23:30 канал "Беларусь 3" покажет трансляцию Крестного пути из Римского Колизея с участием Папы Римского.
В субботу, 4 апреля, в 23:20 канал "Беларусь 1" покажет праздничное пасхальное богослужение из Минского архикафедрального костела.
А в день праздника в 8:40 на первой кнопке к верующим обратится глава Римской католической церкви в Беларуси митрополит Иосиф Станевский. В 16:20 на "Беларусь 3" начнется трансляция послания Папы Римского "Граду и миру" из Ватикана.