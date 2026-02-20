Беларусь активно развивает военное сотрудничество со странами Африки: новые контакты Минобороны

Беларусь сегодня сотрудничает со странами Африки не только в гражданских отраслях, но и в военной сфере. Минобороны устанавливает все новые контакты в странах будущего.

Крепкий диалог с Африканским континентом Беларусь вела, еще будучи в составе СССР. В то время Беларусь участвовала в подготовке кадров и техническом содействии странам социалистической ориентации в Африке. Активная фаза сотрудничества берет отсчет с двухтысячных. После распада Союза Беларусь, обладающая развитым оборонно-промышленным комплексом, начала искать новые рынки сбыта. В то время Африканский континент нуждался в модернизации вооружения и обучении кадров.



В 2001 году было заключено соглашение между Беларусью и Суданом о военно-техническом сотрудничестве. После 2010 года белорусские военные делегации стали регулярными гостями континента. Активизировалось сотрудничество с Анголой, Нигерией, Эфиопией, Конго и другими государствами. Новый виток развития наступил после 2020 года.

"Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад, рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Именно там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, производство удобрений!", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

И военная сфера - интенсивность, стратегическая глубина и публичность. Так можно охарактеризовать уровень отношений Беларуси и стран Африки сегодня. Ключевым событием развития отношений стал официальный визит Александра Лукашенко по странам континента в январе 2023 года, включавший Зимбабве, Мозамбик, Экваториальную Гвинею и Кению. Везде в повестке были вопросы военно-технического сотрудничества. Позже последовали визиты госсекретаря и министра обороны Беларуси, глав других силовых ведомств.

Активная работа в Африке является для нашей страны способом преодоления экономических и политических санкций, наложенных Западом. И это нормально. Когда закрывается одна дверь - должны распахнуться новые.

Беларусь действует, думая о потребностях своих граждан и развитии страны. Да, конкуренты в военной сфере в Африке есть, и это логично. Активно действует здесь и Турция, ОАЭ, Китай и Россия. Но Беларусь предлагает относительно недорогие, но модернизированные и адаптированные к местным условиям решения.

Новый партнер Беларуси на карте Африки - Республика Чад

В конце января 2026 года белорусская делегация посетила страну. Итог - подписание меморандума о взаимопонимании в военной сфере. Подробности документа не разглашаются. Но можно понять, что он символизирует переход от эпизодических контактов к системному прогнозируемому и долгосрочному стратегическому партнерству. К слову, Чад является одной из ключевых военных держав в регионе и участником антитеррористических коалиций. Успешное сотрудничество может открыть двери для контрактов и с соседними странами.

Напомним, в декабре 2025 года министр обороны Беларуси и его коллега из Зимбабве подписали соглашение о военном сотрудничестве стран. Помимо переговоров за закрытыми дверями, белорусские военные активно участвуют в публичной дипломатии и международных выставках. И это тоже важный момент. Презентация своих возможностей, установление новых дружественных связей. Все это со временем перерастает в прочный диалог.

У африканской молодежи особым спросом пользуется военное образование в Беларуси

Стоит сделать важный акцент. У африканской молодежи особым спросом пользуется военное образование в Беларуси. Точных данных в открытом доступе нет, но есть упоминания высших должных лиц о том, что сотни специалистов из стран Африки прошли обучение в нашей стране.