Беларусь готова делиться опытом с Узбекистаном в области строительства АЭС. Перспективы взаимодействия обсудили на рабочей встрече в правительстве. Узбекистан - один из главных партнеров нашей страны в Центральной Азии.

Развитию двустороннего сотрудничества способствует доверительный диалог лидеров государств. Регулярно проходят рабочие встречи на уровне правительств. В сфере ядерной энергетики уже сделаны определенные шаги: подписана дорожная карта на ближайшие годы.

Партнеры приступили к реализации собственной национальной ядерной энергетической программы и заинтересованы в белорусском опыте и специалистах. Принято решение о строительстве в Узбекистане интегрированной атомной электростанции.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Уже состоялся визит руководства агентства "Узатом" на площадку БелАЭС, где они могли сами увидеть, как организована сейчас эксплуатация объекта, какие объекты были построены в рамках сооружения, в том числе инфраструктурные объекты. Мы готовы рассмотреть возможность участия в выполнении работ в Узбекистане нашими строительными, эксплуатирующими организациями, чтобы поделиться опытом".