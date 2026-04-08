Беларусь готовится к масштабному событию в сфере туризма
9 апреля в Беларуси откроется 28-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг "Отдых-2026".
Это площадка для делового общения, презентации туристических возможностей и выстраивания новых контактов перед началом летнего сезона.
Вместе соберутся около 200 участников из 9 стран. Кроме Беларуси, свои возможности представят гости из Кубы, Мьянмы, Кыргызстана и Узбекистана. Туристический потенциал презентуют и 16 регионов России
Одним из главных новшеств мероприятия станет ярмарка туров от туристических агентств. Любой желающий сможет ознакомиться с актуальными предложениями, выбрать свой вариант отдыха и отправиться в долгожданное путешествие.
Ольга Файбишева, начальник отдела формирования туристического продукта Национального выставочного центра "Белэкспо": "Минская выставка "Отдых-2026" является уникальной площадкой, на которой встретятся крупнейшие игроки белорусского и зарубежного рынка для того, чтобы заключить контракты, договориться о каких-то услугах, условиях для того, чтобы нашим путешественникам было легко и комфортно путешествовать. Конечно же, будут очень обширно предложены санатории Республики Беларусь, также национальные парки показывают свой туристический потенциал".
В нынешнем году форум впервые пройдет на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO. Посетить выставку можно с 10:00 до 18:00, а в последний день работы - 11 апреля - с 10:00 до 16:00. Вход будет свободным по предварительной регистрации на сайте проекта.