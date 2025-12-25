Беларусь готовится к переписи населения: в кампании будет задействован искусственный интеллект

Беларусь уже сейчас готовится к следующей переписи населения. Наша страна соблюдает международные рекомендации и проводит перепись раз в 10 лет. Так, планируется, что следующая пройдет в 2029 году.



Наработанные практики сохранятся - это, например, комбинированный метод сбора данных, но будут и новации. Впервые будет использован искусственный интеллект. Однако внедрение такого инструмента требует тщательной предварительной подготовки.

Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси: "Мы ориентируемся пока на работу с пользователями или с нашими респондентами, то есть когда будет сформирован пул вопросов, на которые можно дать ответы с использованием искусственного интеллекта. Это удаление дублирующей информации, распространение данных. Основная цель - снизить нагрузку на респондентов, на персонал органов статистики, который будет проводить перепись, и, конечно, оптимизировать и унифицировать процесс сбора и обработки информации".