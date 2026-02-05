3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Беларусь и Индия налаживают совместное фармацевтическое производство
Завершился визит председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника в Индию. В городе Мумбаи он провел переговоры сразу с несколькими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями. Контакт есть, как есть и конкретные договоренности о создании совместных производств лекарственных препаратов. Об этом Владимир Караник рассказал телеканалу "Первый информационный".
Индия - третья страна в мире по производству лекарственных препаратов, что является одной из основных тем визита в республику.
"Переговоры прошли очень продуктивно. У индийских ученых и фармацевтов большая компетенция и богатый опыт. У нас есть хорошая традиция сотрудничества с индийскими компаниями. С компанией Cipla мы сотрудничаем достаточно давно. Когда встал вопрос о необходимости создания в Минске научно-технологического центра прикладной фармацевтики, партнером была выбрана именно эта компания", - отметил Владимир Караник.
Cipla частично финансировала этот проект. В ходе переговоров шло обсуждение вопросов обучения персонала будущего центра, передача компетенций, помощь в освоении методик валидации технологических процессов.
"Мы посещали R&D-центр компании. Это действительно впечатляет, когда химическая формула молекулы превращается в пошаговую технологию производства с указанием всех контрольных точек и принципов корректности процесса. Мы поняли, что выбрали правильного партнера", - поделился председатель Президиума Национальной академии наук.
На встрече с председателем совета директоров была подтверждена готовность принять в скором времени белорусских специалистов на обучение, а также направить своих специалистов при вводе в эксплуатацию и настройки оборудования, чтобы центр оперативно и эффективно начал работать.
Как отметил Владимир Караник, речь идет о освоении и валидации процессов для новых лекарственных форм: это многослойные таблетки, таблетки с контролируемым высвобождением, а также о выходе на новый уровень контроля качества сырья и готовой продукции.