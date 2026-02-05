Беларусь и Индия налаживают совместное фармацевтическое производство

Завершился визит председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника в Индию. В городе Мумбаи он провел переговоры сразу с несколькими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями. Контакт есть, как есть и конкретные договоренности о создании совместных производств лекарственных препаратов. Об этом Владимир Караник рассказал телеканалу "Первый информационный".

Индия - третья страна в мире по производству лекарственных препаратов, что является одной из основных тем визита в республику.

"Переговоры прошли очень продуктивно. У индийских ученых и фармацевтов большая компетенция и богатый опыт. У нас есть хорошая традиция сотрудничества с индийскими компаниями. С компанией Cipla мы сотрудничаем достаточно давно. Когда встал вопрос о необходимости создания в Минске научно-технологического центра прикладной фармацевтики, партнером была выбрана именно эта компания", - отметил Владимир Караник.

Cipla частично финансировала этот проект. В ходе переговоров шло обсуждение вопросов обучения персонала будущего центра, передача компетенций, помощь в освоении методик валидации технологических процессов.

"Мы посещали R&D-центр компании. Это действительно впечатляет, когда химическая формула молекулы превращается в пошаговую технологию производства с указанием всех контрольных точек и принципов корректности процесса. Мы поняли, что выбрали правильного партнера", - поделился председатель Президиума Национальной академии наук.

На встрече с председателем совета директоров была подтверждена готовность принять в скором времени белорусских специалистов на обучение, а также направить своих специалистов при вводе в эксплуатацию и настройки оборудования, чтобы центр оперативно и эффективно начал работать.