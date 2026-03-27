Беларусь и КНДР способны дополнить друг друга в различных направлениях - Перцов

Минск и Пхеньян формируют устойчивые направления для сотрудничества. Существует общий интерес в установлении долгосрочных отношений. Беларусь и КНДР способны дополнить друг друга в различных направлениях. К тому же государства не имеют существенных конкурентных пересечений. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.

Чиновник отметил, что Беларусь и КНДР - это два государства, которые находятся долгие годы под большими санкциями, и сферы, в которых намечается сотрудничество, очень интересны в плане конкурентоспособности. По его словам, есть силы, которые бы хотели подмять под себя все страны. "И витрина рядом с Северной Кореей - это Южная Корея, куда Америка вложила много миллиардов для того, чтобы показать северокорейскому народу, как можно жить", - обратил внимание он.

Владимир Перцов считает, что определить сферы, в которых будет сотрудничество, можно по присутствию за столом переговоров профильных министров и вице-премьера. "Это образование, здравоохранение, сельское хозяйство и промышленность (в части коммунального транспорта, каких-то станков и агрегатов). Корея продвинулась далеко вперед. У нас есть взаимный интерес - удовлетворить потребности северокорейского государства и что-то получить от них, где они преуспели", - заключил он.