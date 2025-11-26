Беларусь и Кыргызстан договорились о расширении военного сотрудничества

Беларусь и Кыргызстан укрепляют военное сотрудничество. 26 ноября в ходе встречи в Бишкеке министров обороны подписан план на 2026 год.



Виктор Хренин отметил успешное развитие отношений между военными. Наши страны регулярно участвуют в совместных мероприятиях в рамках ОДКБ.



По итогам встречи белорусская сторона пригласила коллег из Кыргызстана принять участие в учениях "Нерушимое братство" и "Барьер", которые запланированы на октябрь 2026-го.