Беларусь находится на втором месте по количеству кибератак в СНГ. Нередки кражи денег с карточек, с электронных кошельков. И все это перешло в цифровую среду. Компании собирают избыточные данные, не обеспечивая их надлежащее шифрование и контроль доступа сотрудников. Для защиты персональных данных принят закон, открыт национальный центр, который регулирует эти вопросы, что дает свой результат.

Мы оставляем данные везде. Заходишь на сайт, выбираешь, например, мультиварку, если решаешь купить онлайн, вводишь свою карту, и уже есть информация о твоих предпочтениях и о твоих финансах. И так абсолютно со всем. Компании используют это для рекламы, а преступники - для кражи денег, оформления кредитов или шантажа. И объем этой информации растет быстрее, чем системы защиты.

Национального центра защиты персональных данных Беларуси

За последние три года фактов утечек личной информации стало меньше. Все это, как заявляют эксперты, благодаря как минимум трем составляющим: во-первых, в стране эффективно работает закон о защите персональных данных, принятый в 2021 году, организации и компании стали использовать системы защиты, и довольно успешно, и, конечно, правовая грамотность белорусов значительно повысилась. Еще одно тому подтверждение - жалобы в национальный центр защиты персональных данных: их только за прошлый год стало больше на 10 с половиной процентов.

Виталий Бойко, начальник управления по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

"Когда оператор предлагает принять участие в программе лояльности, он собирает избыточную информацию, сведения о составе семьи, серию, номер паспорта, даже сведения о домашних животных, все это, конечно, избыточно".

И для понимания: таких примеров жалоб достаточно много, большая часть - в сфере торговли и услуг - каждая 3-я. Нежелательная реклама, звонки с предложениями, запись разговоров, при этом - все без согласия.

Инна Леус, замдиректора Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

"Всем известные куки-файлы, которые тоже легко проверить, зайдя на любой сайт любой организации. Мы видим, например, что куки-файлы собираются, обрабатываются организацией, но при этом нет баннера, говорящего о том, что я могу либо принять куки-файлы, либо отказаться от них".

Куки используют для слежки за вашими интересами в рекламных целях, по сути, они украсть ваши данные не могут, но все же это один из примеров. И центр это контролирует, если есть факт нарушения – вынесут предписание. Несмотря на то, что за почти пять лет сократилось количество утечек персональных данных, законопроект нужно доработать.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

"Когда человек хочет устроиться на работу и является еще кандидатом на трудоустройство, для того, чтобы отдать свое резюме потенциальному нанимателю, для его изучения необходимо получить от кандидата согласие. На сегодняшний день это видится избыточным".