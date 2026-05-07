Беларусь направит Германии приговор в отношении нациста Зиглинга

Беларусь направит в Германию материалы вступившего в силу приговора в отношении нациста Ганса Ойгена Зиглинга, осужденного посмертно за геноцид белорусского народа.

Соответствующее решение принято председателем Верховного Суда Андреем Шведом для правовой оценки действий немецкого офицера компетентными органами ФРГ.

Как известно, полвека назад суд в Мюнхене оправдал эсэсовца в совершении зверств на белорусской земле. Согласно Конвенции ООН 1948 года, геноцид является международным преступлением, не имеющим срока давности. Государства-участники, включая Беларусь и Германию, обязаны осуществлять универсальную юрисдикцию в отношении таких лиц.

Юлия Ляскова, пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси:

"Сегодня попытки реабилитации нацизма, искажения реальных оценок и итогов военных событий представляют серьезную угрозу миру и безопасности нашего государства. Не случайно защита исторической памяти отнесена к стратегическим национальным интересам Республики Беларусь. В этом контексте обретает особую значимость не только публичное рассмотрение Верховным Судом Республики Беларусь уголовных дел о геноциде, но и последовательное информирование общественности, в том числе на международном уровне, о результатах такого рассмотрения. Документально подтверждено, что на территории БССР было уничтожено не менее 3 млн человек, полностью или частично уничтожено более 12 800 населенных пунктов, организовано более 560 лагерей смерти. При этом до сих пор реакция мирового сообщества не соответствует масштабу этой трагедии".

Пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси отметила, что действующая судебная система Федеративной Республики Германия имеет прямую юридическую компетенцию для квалификации деяний нацистского режима. Срок давности за геноцид по германскому праву не применяется.

"Таким образом, Верховный Суд Республики Беларусь, исходя из принципов неотвратимости наказания и верховенства права, с целью восстановления исторической правды и справедливости ставит перед немецкой стороной вопрос о необходимости вернуться к производству по делу в отношении Ганса Зиглинга и пересмотреть ранее принятые решения по фактам совершенных им преступлений", - заявила Юлия Ляскова.

Как установлено в ходе расследования, немецкий офицер Ганс Зиглинг, являясь командиром украинской полицейской роты, а затем 57-го батальона охранной полиции, в годы войны организовывал и руководил карательными операциями на оккупированных территориях БССР. При его участии уничтожено 11 населенных пунктов, 1700 человек погибли, в том числе более 200 детей. Зиглинг не только отдавал преступные приказы, но и лично участвовал в расстрелах и повешениях мирных жителей.

Рассматриваемые уголовные дела о геноциде доказывают, что у зла есть имя, а у бесчеловечности нет срока давности. Имя каждого военного преступника должно быть предано огласке, резюмировали в Верховном Суде.