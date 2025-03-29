Беларусь направит в Мьянму спасателей, поисковых собак и технику

Белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По поручению главы государства Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС готовится к отправке в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательных и других неотложных работ.

Более 1 тыс. погибших в Мьянме. Что говорят очевидцы землетрясения Власти Мьянмы сообщили о 1002 погибших и 2376 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4, которые произошли 28 марта 14 часов назад

Вечером 29 марта спасатели планируют вылететь с аэродрома Мачулищи авиатранспортом Министерства обороны. Всего к месту назначения отправятся 66 спасателей, 4 поисковые собаки и 4 единицы техники со специализированным оборудованием.