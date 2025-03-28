Более 1 тыс. погибших в Мьянме. Что говорят очевидцы землетрясения

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Власти Мьянмы сообщили о 1002 погибших и 2376 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4, которые произошли 28 марта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Число жертв и пострадавших от землетрясения было озвучено агентством AFP со ссылкой на военные власти страны, которые также отметили, что это число может увеличиться по мере продолжения работ по разбору завалов.

BBC сообщила, что сотрудники спасательных служб из Мандалая, второго по величине города Мьянмы, заявили об огромном ущербе. Спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на множество афтершоков.

Первое - более сильное - землетрясение произошло в пятницу днем на глубине 10 км в центральной части Мьянмы около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение произошло примерно через 12 минут. Эпицентр находился в 16 км к северо-западу от города Сагайн, недалеко от Мандалая, население которого составляет 1,2 млн человек. Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Нейпьидо.

"Пострадавших становится все больше, у нас не хватает врачей и медсестер", - сказал доктор Чжо Зин журналистам.

Спасатель из Мандалая сообщил Бирманской службе ВВС, что в этом городе "большинство зданий рухнуло". "Вид Мандалая, когда мы начали спасательную операцию, был ужасен, - говорит он, описывая, как люди "бегали по улицам, кричали и плакали". - Нам пришлось спасать людей из-под завалов. Главный госпиталь Мандалая почти переполнен". По словам спасателя, многие пострадавшие от землетрясения также перенесли сердечные приступы. Здание самого госпиталя также пострадало.

Один из жителей Мандалая рассказал ВВС, что земля тряслась около 10 секунд. "Весь наш дом рухнул на моих глазах. Я не мог дышать, но позже мне удалось закричать и позвать на помощь, - вспоминает он. - Через несколько секунд после того, как мои родственники вытащили меня из-под завалов, произошло еще одно землетрясение, и здание, к которому мы бежали, рухнуло. Мне было так страшно и больно, что я не мог идти, поэтому отец тащил меня".

По его словам, из семи человек, которые находились с ним в одном доме, выжили только две женщины, одна из которых впоследствии скончалась. "Мою бабушку, тетю и дядей пока не нашли - они все еще находятся под завалами. Шансы на то, что они выживут, равны нулю", - рассказал он.

Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались на протяжении нескольких минут: "Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься". По его словам, интернет функционировал без перебоев, но в течение 30 минут после землетрясения не удавалось совершать звонки.

Житель Мандалая поделился с агентством Reuters: "Когда все начало трястись, мы выбежали из дома. На моих глазах рухнул пятиэтажный дом. Все, кто живет в городе, сейчас на улице, никто не осмеливается вернуться в здания". Свидетельница Хтет Наинг У рассказала журналистам, что в Мандалае обрушился чайный магазин, где несколько человек оказались заблокированными.

Также стало известно о повреждениях королевского дворца в Мандалае и обрушении моста через реку Иравади. Власти Мьянмы ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах Сагайн, Мандалай, Бого и Магуэй, в восточной части штата Шан, а также в столице Нейпьидо. Лидер страны Мин Аун Хлайн обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи: "Я хотел бы пригласить любую страну, любую организацию, любого человека помочь. Спасибо", - заявил он в телевизионном обращении, добавив, что "открыл все пути для иностранной помощи". США, ЕС, АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия уже пообещали помощь Мьянме и направили в страну группы спасателей и медиков.

В Таиланде также ощущались подземные толчки, особенно в столице - Бангкоке - и городе Чиангмай на севере страны. Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручила Министерству внутренних дел объявить Бангкок зоной чрезвычайной ситуации, как сообщает CNN со ссылкой на офис премьер-министра. В результате землетрясения обрушился строящийся небоскреб в парке Чатучак в Бангкоке, где на момент инцидента находились около 400 человек. По данным местных властей, под завалами могут оставаться более 100 рабочих.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что в городе повреждено множество высотных зданий, однако точное число пострадавших и поврежденных зданий пока неизвестно. Очевидцы в Бангкоке рассказали СМИ о панике на улицах - люди, многие из которых были постояльцами отелей, выбегали в халатах и купальных костюмах. В одном из видеороликов видно, как вода из бассейна одного из небоскребов выливается на улицу.

Съемочная группа ВВС сообщила о раскачивающихся зданиях в Бангкоке. Журналистка Буй Тху, находясь дома во время первого толчка, рассказала: "Я стала очень переживать и запаниковала, - говорит она. - Я не понимала, что происходит, потому что, насколько я помню, прошло уже около десяти лет с тех пор, как в Бангкоке было такое сильное землетрясение. У меня в квартире появились трещины на стенах, из бассейнов выплеснулась вода, а люди начали кричать".

В районе Большого Бангкока, где проживают более 17 млн человек, многие живут в высотных многоквартирных домах. Правительство Таиланда предупредило о возможности новых толчков в течение следующих суток.