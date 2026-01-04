Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь отмечает День банковских и финансовых работников

В первое воскресенье января Беларусь отмечает День банковских и финансовых работников. Это праздник тех, чья деятельность напрямую связана с устойчивостью экономики и благополучием граждан.

Банковский сектор занимает активную позицию в экономическом и социальном развитии нашего государства, обеспечивая качественное обслуживание деятельности производителей всех сфер и отраслей экономики.

Финансовые институты страны не только показывают свое собственное инновационное развитие, но и задают уверенный темп белорусским предприятиям в модернизации и внедрении инноваций.

Разделы:

Общество

Теги:

банкипраздники