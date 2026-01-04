В первое воскресенье января Беларусь отмечает День банковских и финансовых работников. Это праздник тех, чья деятельность напрямую связана с устойчивостью экономики и благополучием граждан.

Банковский сектор занимает активную позицию в экономическом и социальном развитии нашего государства, обеспечивая качественное обслуживание деятельности производителей всех сфер и отраслей экономики.