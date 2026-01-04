3.71 BYN
Беларусь отмечает День банковских и финансовых работников
Автор:Редакция news.by
В первое воскресенье января Беларусь отмечает День банковских и финансовых работников. Это праздник тех, чья деятельность напрямую связана с устойчивостью экономики и благополучием граждан.
Банковский сектор занимает активную позицию в экономическом и социальном развитии нашего государства, обеспечивая качественное обслуживание деятельности производителей всех сфер и отраслей экономики.
Финансовые институты страны не только показывают свое собственное инновационное развитие, но и задают уверенный темп белорусским предприятиям в модернизации и внедрении инноваций.