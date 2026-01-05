Беларусь отмечает День работников социальной защиты

5 января в Беларуси - День работников социальной защиты. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.

В государстве, где приоритет - человек, именно люди этой профессии играют ключевую роль в обеспечении каждого (от рождения до глубокой старости) социальными гарантиями. От назначения и выплаты социальных пенсий и пособий до оказания помощи одиноко проживающим и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

В отрасли соцзащиты работает более 42 тысяч неравнодушных сотрудников. Непосредственно тех, кто оказывает социальные услуги гражданам на дому, - более 15 тыс. Из них 11,5 тыс. социальных работников и более 4 тыс. сиделок.

Более 97 % тех, кто работает в отрасли социальной защиты, - представительницы прекрасного пола. К слову, 2026 год объявлен Президентом Годом белорусской женщины. Трудится в социальной сфере не только старшее поколение, но и молодежь. Сегодня это 6 % граждан до 31 года.