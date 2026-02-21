Беларусь отмечает Международный день родного языка

"Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!" 21 февраля со всем миром отмечаем День родного языка.

В нашей стране разговаривают на двух - русском и белорусском. "Матчынай мовай" мы называем белорусский. Он настоящий феномен. Например, белорусы как слышат, так и пишут.

А еще у каждого белоруса есть ген "ў". Только в нашем языке есть эта буква. Эта особенность белорусского языка воплощена в памятнике, который находится в Полоцке. Также белорусский язык имеет сразу несколько алфавитов: кириллицу, латиницу и арабскую вязь. Первая - использовалась еще с 14-го века, латиница пришла позже, когда территория современной Беларуси входила в состав Великого Княжества Литовского. Что касается арабской письменности, то она возникла в 16-м веке, благодаря литовским татарам, которые переняли местное наречие, но сохранили привычные им арабские буквы.