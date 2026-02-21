3.73 BYN
Беларусь отмечает Международный день родного языка
"Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!" 21 февраля со всем миром отмечаем День родного языка.
В нашей стране разговаривают на двух - русском и белорусском. "Матчынай мовай" мы называем белорусский. Он настоящий феномен. Например, белорусы как слышат, так и пишут.
А еще у каждого белоруса есть ген "ў". Только в нашем языке есть эта буква. Эта особенность белорусского языка воплощена в памятнике, который находится в Полоцке. Также белорусский язык имеет сразу несколько алфавитов: кириллицу, латиницу и арабскую вязь. Первая - использовалась еще с 14-го века, латиница пришла позже, когда территория современной Беларуси входила в состав Великого Княжества Литовского. Что касается арабской письменности, то она возникла в 16-м веке, благодаря литовским татарам, которые переняли местное наречие, но сохранили привычные им арабские буквы.
Диалектный язык богаче литературного. Словарь литературного белорусского языка насчитывает примерно 500 000 слов, в диалектном - почти 2 млн. Есть несколько исконно белорусских слов, которые нельзя буквально перевести на другие языки. Например, "Абмарачэнне" - используется для обозначения потери равновесия после долгого кружения; "брукаванка " - чаще всего так называют дорогу, сделанную из камней; "паняверка " - потеря мотивации, и др.