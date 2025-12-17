Беларусь показывает высокий уровень прогресса по достижению ЦУР

Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по выполнению Целей устойчивого развития и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран. 16 декабря в Минске чествовали молодежных послов этой почетной миссии.

Торжественная церемония стала итогом масштабного конкурса. На него было подано около 100 заявок со всей страны. Тематика работ участников широкая - от экологии до гендерного равенства.

Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

"Данное мероприятие - это еще одна возможность показать, как у нас выстроен механизм реализации Целей устойчивого развития. У нас задействованы государственные и региональные органы, парламентарии, а также общественные организации".