Беларусь - популярное направление у российских и европейских туристов

Беларусь привлекает все больше туристов. Наша страна - одно из популярных направлений у россиян на майские праздники. На первое место по объемам выходит корпоративный туризм, выбирают формат коротких поездок. Кроме того, в 2026 году Минск в числе самых востребованных зарубежных направлений у пассажиров аэропорта Пулково, уступил только Стамбулу и Дубаю, оставив позади Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

"Мы здесь в первый раз. Приехали по работе, но и посмотреть на Беларусь. Очень чисто, очень красиво, город очень понравился", - поделилась впечатлениями гостья.

"Побывав во многих странах, я считаю, что Минск один из тех городов, который люди недооценивают, когда выбирают, куда бы поехать. Я всегда всем говорю, чтобы посетили Минск, это необыкновенный город!" - высказал мнение турист.