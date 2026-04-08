Беларусь предложила Лиду в числе первых кандидатов на статус туристической столицы СНГ
Белорусская Лида станет туристической столицей СНГ. Об этом заявили на 4-м белорусско-российском туристическом конгрессе.
В этом году конгресс благодаря формату Travel Hub "Содружество" наполнился международной тематикой, ожидается большое количество соглашений о сотрудничестве.
Александр Мусихин, гендиректор российского туроператора: "Иностранцы, путешествующие в Россию (а турпоток этот растет), точно так же путешествуют и в Беларусь. Т. е. мы можем продавать такие двойные продукты, допустим, 5-дневный тур: 3 дня Москва, 2 дня Минск. Этим двум мегаполисам есть чем дополнить друг друга. Мне кажется, это такой хороший, очень совместный турпродукт. Запросы уже существуют. К сожалению, достаточно дорогая перевозка сейчас с внешним миром, но, тем не менее, очень много факторов, которые могли бы положительно влиять именно на такой вид туризма".