Беларусь предоставила площадку для встречи родственников из России и Украины
Беларусь вновь предоставила площадку для встречи родственников из России и Украины, которые с началом спецоперации по каким-то причинам не смогли вернуться самостоятельно.
Вот-вот они должны прибыть на белорусскую сторону, где их уже ждут близкие. Они не видели друг друга несколько лет.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:
"Более шести месяцев шла активная работа. Нужно было договориться о сопровождении медицинскими автомобилями, о работе скорой помощи, решить вопросы, связанные с логистикой и перевозкой. И, конечно, все мы должны учитывать возможности белорусской стороны. Коллеги любезно предоставляют нам эту площадку - уже на белорусской стороне происходит воссоединение семей и гуманитарные акции".
На месте дежурят машины скорой помощи. Также прибыли представители Международного комитета Красного Креста, чтобы оперативно оказать психологическую и медицинскую помощь.