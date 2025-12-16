Беларусь предоставила площадку для встречи родственников из России и Украины

Беларусь вновь предоставила площадку для встречи родственников из России и Украины, которые с началом спецоперации по каким-то причинам не смогли вернуться самостоятельно.

Вот-вот они должны прибыть на белорусскую сторону, где их уже ждут близкие. Они не видели друг друга несколько лет.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

"Более шести месяцев шла активная работа. Нужно было договориться о сопровождении медицинскими автомобилями, о работе скорой помощи, решить вопросы, связанные с логистикой и перевозкой. И, конечно, все мы должны учитывать возможности белорусской стороны. Коллеги любезно предоставляют нам эту площадку - уже на белорусской стороне происходит воссоединение семей и гуманитарные акции".