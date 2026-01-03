3.71 BYN
Беларусь продолжает строить государство с опорой на основные принципы справедливости. В формировании будущего учитываются мнение и интересы каждого белоруса.
Какие вызовы стоят перед республикой, как будем на них отвечать, какой видим нашу Беларусь в краткосрочной перспективе. Делегаты Всебелорусского народного собрания утвердили Программу социально-экономического развития до 2030 года.
Она прошла широкое обсуждение среди граждан и профильных экспертов. Определены основные приоритеты и направления действий. Мы строим социальное государство, на первом месте интересы человека. Этому вопросу уделяется особое внимание при формировании бюджета страны. Сохранить и расширить практику поддержки населения возможно исключительно через повышение производительности труда. Будущее страны буквально в руках каждого белоруса. Задел на будущее - это развитие наукоемкого и инновационного производства.
"Технологический суверенитет. Я сознательно отдаю ему приоритет, поскольку нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом. Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования и даже мелких комплектующих. Мы увидели, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармотрасли, беспилотных системах и т.д. Да, возможно, сегодня это сложно и дорого, но завтра окупится многократно. Без этого нельзя", - сказал глава государства.
Энергетическая самостоятельность - с уверенностью смотрим в завтрашний день
Мы по-настоящему вместе формируем образ будущего. В этом процессе принимают участие все слои белорусского общества.
И это дает свои результаты. Так, например, Беларусь оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. У нас неисчерпаемый человеческий и технологический потенциал. Пока одни разрушают, мы строим и с уверенностью смотрим в завтрашний день. Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС. Организована работа по исследованию площадок для строительства второй станции.
"Энергетическая самостоятельность. Энергетика - гарант экономического развития. Это вопрос самодостаточности государства. Преимущества Беларуси в данном аспекте очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу энергетическую независимость. Но к 2030 году надо поднять этот уровень еще выше. Мощности станции позволили осовременивать соответствующую инфраструктуру и стимулировать развитие электротранспорта. За это время мы подключили 2 млн кв. м нового электрифицированного жилья. Современные белорусские электробусы курсируют не только в Минске и областных центрах, но и в Жодино, Шклове, Новополоцке (наши пилотные города по переходу на электротранспорт). Правительству и губернаторам нужно расширять такой опыт повсеместно", - сказал Александр Лукашенко.
На принципах справедливости - Программа социально-экономического развития до 2030 года
В реализации внутренней политики наша страна ориентируется на основные принципы справедливости. Это фундамент, на котором мы строим собственную государственность. Человек и его интересы превыше всего. В рамках послания Президент особо подчеркнул это направление. Человекоцентричность проходит красной линией через всю Программу социально-экономического развития до 2030 года.
Глава государства уделяет особое внимание развитию регионов. Жить достойно и комфортно в равной степени должно быть во всех уголках Беларуси. Для этого активно создаются новые рабочие места, строятся дороги, арендное жилье, детские сады, развлекательные центры и больницы. Здоровье граждан - один из важнейших приоритетов для Александра Лукашенко.
"Сильные регионы - это главный приоритет. Все направления экономики, о которых говорил выше, должны быть положены в основу новой региональной политики. В каждой области и районе - туда смещаем центр тяжести, все силы и ресурсы. Важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры", - считает белорусский лидер.
Задача руководства страны - обеспечить безопасность граждан
Важнейшая и едва ли не первостепенная задача руководства страны - обеспечить безопасность граждан. Мы все прекрасно понимаем и даже ощущаем вызовы, которые сегодня формируются вокруг Беларуси. Ближайшие соседи стремительно наращивают запасы вооружения и военной техники, увеличивают численность военнослужащих. Все эти действия имеют признаки подготовки к горячему конфликту. Они и сами не скрывают планы, которые уже сформированы. Открыто говорится о подготовке к глобальному конфликту в Европе. Под эти цели расширяется инфраструктура и строятся заводы. Оставить данные процессы без внимания, значит обречь себя на повторение трагической истории нашего народа. Мы выучили уроки сполна и делаем все возможное, чтобы нивелировать угрозу вторжения на территорию Беларуси.