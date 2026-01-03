Беларусь продолжает строить государство с опорой на основные принципы справедливости. В формировании будущего учитываются мнение и интересы каждого белоруса.

Какие вызовы стоят перед республикой, как будем на них отвечать, какой видим нашу Беларусь в краткосрочной перспективе. Делегаты Всебелорусского народного собрания утвердили Программу социально-экономического развития до 2030 года.

Она прошла широкое обсуждение среди граждан и профильных экспертов. Определены основные приоритеты и направления действий. Мы строим социальное государство, на первом месте интересы человека. Этому вопросу уделяется особое внимание при формировании бюджета страны. Сохранить и расширить практику поддержки населения возможно исключительно через повышение производительности труда. Будущее страны буквально в руках каждого белоруса. Задел на будущее - это развитие наукоемкого и инновационного производства.

ВНС 2025 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8c4f5d-b8e9-4540-8763-87906ac985c1/conversions/56da4423-29b6-480e-bd0f-e2a7ef8e414c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8c4f5d-b8e9-4540-8763-87906ac985c1/conversions/56da4423-29b6-480e-bd0f-e2a7ef8e414c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8c4f5d-b8e9-4540-8763-87906ac985c1/conversions/56da4423-29b6-480e-bd0f-e2a7ef8e414c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8c4f5d-b8e9-4540-8763-87906ac985c1/conversions/56da4423-29b6-480e-bd0f-e2a7ef8e414c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Технологический суверенитет. Я сознательно отдаю ему приоритет, поскольку нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом. Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования и даже мелких комплектующих. Мы увидели, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармотрасли, беспилотных системах и т.д. Да, возможно, сегодня это сложно и дорого, но завтра окупится многократно. Без этого нельзя", - сказал глава государства.

Энергетическая самостоятельность - с уверенностью смотрим в завтрашний день

здание АЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7e0c89-b2c1-4104-a94d-5a1064315219/conversions/05ccb5ff-5d05-4862-bff0-b5a31896217a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7e0c89-b2c1-4104-a94d-5a1064315219/conversions/05ccb5ff-5d05-4862-bff0-b5a31896217a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7e0c89-b2c1-4104-a94d-5a1064315219/conversions/05ccb5ff-5d05-4862-bff0-b5a31896217a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7e0c89-b2c1-4104-a94d-5a1064315219/conversions/05ccb5ff-5d05-4862-bff0-b5a31896217a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы по-настоящему вместе формируем образ будущего. В этом процессе принимают участие все слои белорусского общества.

И это дает свои результаты. Так, например, Беларусь оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. У нас неисчерпаемый человеческий и технологический потенциал. Пока одни разрушают, мы строим и с уверенностью смотрим в завтрашний день. Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС. Организована работа по исследованию площадок для строительства второй станции.

"Энергетическая самостоятельность. Энергетика - гарант экономического развития. Это вопрос самодостаточности государства. Преимущества Беларуси в данном аспекте очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу энергетическую независимость. Но к 2030 году надо поднять этот уровень еще выше. Мощности станции позволили осовременивать соответствующую инфраструктуру и стимулировать развитие электротранспорта. За это время мы подключили 2 млн кв. м нового электрифицированного жилья. Современные белорусские электробусы курсируют не только в Минске и областных центрах, но и в Жодино, Шклове, Новополоцке (наши пилотные города по переходу на электротранспорт). Правительству и губернаторам нужно расширять такой опыт повсеместно", - сказал Александр Лукашенко.

На принципах справедливости - Программа социально-экономического развития до 2030 года

В реализации внутренней политики наша страна ориентируется на основные принципы справедливости. Это фундамент, на котором мы строим собственную государственность. Человек и его интересы превыше всего. В рамках послания Президент особо подчеркнул это направление. Человекоцентричность проходит красной линией через всю Программу социально-экономического развития до 2030 года.

Глава государства уделяет особое внимание развитию регионов. Жить достойно и комфортно в равной степени должно быть во всех уголках Беларуси. Для этого активно создаются новые рабочие места, строятся дороги, арендное жилье, детские сады, развлекательные центры и больницы. Здоровье граждан - один из важнейших приоритетов для Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb3751-570b-4b00-929e-09c0040f8ca1/conversions/4bb2230e-875b-4014-941e-eec866d09931-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb3751-570b-4b00-929e-09c0040f8ca1/conversions/4bb2230e-875b-4014-941e-eec866d09931-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb3751-570b-4b00-929e-09c0040f8ca1/conversions/4bb2230e-875b-4014-941e-eec866d09931-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69eb3751-570b-4b00-929e-09c0040f8ca1/conversions/4bb2230e-875b-4014-941e-eec866d09931-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сильные регионы - это главный приоритет. Все направления экономики, о которых говорил выше, должны быть положены в основу новой региональной политики. В каждой области и районе - туда смещаем центр тяжести, все силы и ресурсы. Важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры", - считает белорусский лидер.

Задача руководства страны - обеспечить безопасность граждан