Беларусь простилась с народным поэтом и соавтором Государственного гимна Владимиром Каризной

Беларусь простилась с народным поэтом и соавтором нашего гимна Владимиром Каризной. Гражданская панихида состоялась в Доме литератора. Именно эта сцена не раз становилась бенефисной. Отправить поэта в последний путь 7 марта приехали друзья, коллеги, родные и близкие. На церемонию прощания доставили венок лично от Президента.