Беларусь простилась с народным поэтом и соавтором Государственного гимна Владимиром Каризной
Автор:Редакция news.by
Беларусь простилась с народным поэтом и соавтором нашего гимна Владимиром Каризной. Гражданская панихида состоялась в Доме литератора. Именно эта сцена не раз становилась бенефисной. Отправить поэта в последний путь 7 марта приехали друзья, коллеги, родные и близкие. На церемонию прощания доставили венок лично от Президента.
Похоронили поэта на Восточном кладбище Минска. Владимир Каризна не дожил несколько месяцев до дня рождения.
Владимир Каризна - автор свыше 200 произведений. Ему подпевали композиторы, стихи превращались в песни. Аккорды Государственного гимна Республики Беларусь навсегда вписали имя поэта в историю страны.