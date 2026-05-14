Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество со странами дальней дуги

В Совете Республики продолжили говорить об экономике. В 2025 году основными позициями белорусского экспорта в Шри-Ланку стали топливо, текстиль, машины и оборудование, автомобили, минеральные удобрения. Импорта - текстиль и одежда, чай, специи, изделия из резины, рыба, табак и кокосовые орехи.

"Мы договорились об активизации межпарламентских контактов - как по линии групп дружбы и руководителей парламентов, так и в рамках взаимодействия на международных межпарламентских площадках. У Беларуси и Шри-Ланки схожие взгляды на текущие геополитические проблемы. Мы выступаем за справедливый, многополярный характер международных отношений, против вмешательства во внутренние дела. Наши страны поддерживают взаимные инициативы в рамках ООН и Движения неприсоединения. Беларусь, как вы знаете, инициировала создание группы семьи в поддержку традиционных ценностей в рамках ООН. Шри-Ланка поддержала нашу инициативу и сегодня входит в эту группу. Сегодня данная тема также обсуждалась".