Беларусь - страна для материнства
Беларусь подтверждает статус одной из самых благоприятных стран для материнства и охраны детства.
За последние два года республика вошла в топ 25 государств, признанных наиболее комфортными для материнства, и стала одной из лучших стран для рождения детей. По этому показателю Беларусь превзошла ряд государств Восточной Европы.
Также сегодня страна занимает четвертое место в мире по уровню выживаемости малышей от рождения до пяти лет. А еще одним значимым достижением стало полное искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку.
За последние пять лет примерно на 1,5 % в стране снизилась доля малообеспеченных семей с детьми. Сегодня система финансовой поддержки охватывает 11 видов пособий для семей с детьми. На такие выплаты в бюджете предусмотрено более 3,5 млрд рублей.