Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Беларусь - страна для материнства

Беларусь подтверждает статус одной из самых благоприятных стран для материнства и охраны детства.

За последние два года республика вошла в топ 25 государств, признанных наиболее комфортными для материнства, и стала одной из лучших стран для рождения детей. По этому показателю Беларусь превзошла ряд государств Восточной Европы.

Также сегодня страна занимает четвертое место в мире по уровню выживаемости малышей от рождения до пяти лет. А еще одним значимым достижением стало полное искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку.

За последние пять лет примерно на 1,5 % в стране снизилась доля малообеспеченных семей с детьми. Сегодня система финансовой поддержки охватывает 11 видов пособий для семей с детьми. На такие выплаты в бюджете предусмотрено более 3,5 млрд рублей.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

детиматеринствосемья