Беларусь - страна для материнства

Беларусь подтверждает статус одной из самых благоприятных стран для материнства и охраны детства.

За последние два года республика вошла в топ 25 государств, признанных наиболее комфортными для материнства, и стала одной из лучших стран для рождения детей. По этому показателю Беларусь превзошла ряд государств Восточной Европы.

Также сегодня страна занимает четвертое место в мире по уровню выживаемости малышей от рождения до пяти лет. А еще одним значимым достижением стало полное искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку.