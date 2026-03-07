Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь участвует в первом международном конкурсе красоты стран БРИКС в Казани

Красота, дружба, культурный обмен. Беларусь участвует в первом международном конкурсе красоты стран БРИКС в Казани.

Финал конкурса открыли три белоруски - участницы выходили в алфавитном порядке по названию своих стран!

конкурс красоты стран БРИКС

Каждая страна отправила по три победительницы национальных отборов. В итоге в столицу российского Татарстана приехали более 50 участниц. Конкурс проходит в трех возрастных категориях: от самых юных, а также девушки от 18 до 25 лет и 30+.

В проекте принимают участие представительницы России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии и других стран. Представлять Беларусь на первый в истории конкурс красоты БРИКС отправились Алия Короткая в категории "Мисс БРИКС", за корону "Миссис БРИКС" борется Божена Линкевич, за титул самой маленькой "Мини-мисс" - Изабелла Новикова. Конечно, болеем за наших красавиц!

конкурс красоты стран БРИКС

