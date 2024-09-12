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Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
Руководство Вооруженных Сил Беларуси неоднократно громко заявляло о необходимости диалога по военной линии, однако обстановка сегодня очень стремительно меняется.
Изменилось ли что-то в этом вопросе и актуален ли он в текущих условиях, рассказал замначальника Департамента - начальник 1-го управления Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Дмитрий Рябихин в студии "Первого информационного".
Дмитрий Рябихин, замначальника Департамента - начальник 1-го управления Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
"Сохранение диалога, тем более по вопросам международного военного сотрудничества - это продолжение государственной политики Республики Беларусь. Наша страна заинтересована в поддержании контактов, в восстановлении контактов с иностранными государствами, с коалициями государств. Ну, конечно же, при соблюдении определенных условий. Это прежде всего отсутствие агрессивной риторики и тем более агрессивных действий в отношении Республики Беларусь".
Основной целью международного военного сотрудничества и поддержания данных контактов является недопущение военных конфликтов, эскалации обстановки. "Крайне важно отметить, что, к сожалению, такой взвешенной политики не придерживаются отдельные страны, в том числе, которые граничат с Республикой Беларусь. И напрашивается определенный вывод, что если субъект международного права не заинтересован в поддержании контактов либо диалога, он, наверное, не заинтересован в нормализации сложившейся обстановки", - отметил Дмитрий Рябихин.
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