Беларусь заняла 25-е место в рейтинге благоприятных для материнства стран
Не в каждой семье в Беларуси по трое и более детей. Сейчас вообще тенденция в мире на то, что рожать - лишние траты и хлопоты, хочется пожить для себя, построить карьеру. Да, конечно, имеет место быть. Но карьера же строится не в 20 и иногда даже не в 25, а в этой гонке и вспомнишь про это лет так через 10.
Здесь важно не только это осознать, но и понимать, какая поддержка стоит за этим. И в Беларуси рожать выгодно по всем параметрам.
В международном рейтинге благоприятных для материнства стран Беларусь заняла 25-е место из 179, обогнав многие государства Восточной Европы. В рейтинге уровня организации беременности и родов страна находится на 50-й позиции. В списке лучших мест для рождения детей Беларусь на 40-й позиции из 180.
В Республике Беларусь абсолютно каждая женщина рожает под присмотром профессионалов. Смерть матери при родах - это редчайший случай (всего 1 на 100 тыс.). По этим показателям Беларусь опережает большинство государств Европы и мира.
Кроме того, страна входит в десятку лучших стран по спасению новорожденных. Врачи умеют находить проблемы у ребенка, когда он еще находится в животе у мамы. Более того, белорусские хирурги проводят такие операции внутриутробно, чтобы малыш родился уже здоровым. Это просто "космос" современной медицины.
Летом 2025 года в Минске прооперировали 33-летнюю беременную пациентку: удалили новообразования внутри сердца. Женщина была на 23-й неделе беременности, это делало вмешательство уникальным для Беларуси. Мальчик родился 3200 г и при росте 52 см.
У государства есть все технологии, помогающие выхаживать младенцев, которые появились на свет намного раньше срока и весят экстремально мало (иногда менее 500 г). Врачи не просто спасают жизнь таким деткам, но и делают все, чтобы у них не было осложнений. Благодаря специальным программам восстановления малыши догоняют сверстников и растут здоровыми.
Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:
"Мы наблюдаем сейчас влияние общемировых демографических процессов, связанных с увеличением возраста вступления в брак, отложенным рождением первого ребенка. Если проанализировать сухие цифры, то за последние 10 лет число семей, воспитывающих трех и более детей, выросло практически в два раза. Сегодня показатель превышает 120 тыс. Это прямой, мне кажется, индикатор того, что единожды став родителями, белорусы все чаще решаются на последующие шаги".
Поддержка семьи - это приоритет государства. Из нового: в Минске с 1 января 2026 года, тем, кто стал молодой мамой до 25, родили первенца, полагается разовая выплата в размере около 1 тыс. белорусских рублей. Это такой приветственный бонус.
В Беларуси существует целая система: 11 видов пособий для семей с детьми. Из бюджета выделяются немалые суммы - в 2025 году сумма составила 3,7 млрд белорусских рублей.
Многодетные по-прежнему остаются первыми в очереди на получение льготных кредитов или одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение жилых помещений. С 1 января 2026 года в Беларуси увеличен размер семейного капитала больше чем на 2 тыс. рублей, теперь он составляет 35 тыс. 505 белорусских рублей. Выплата полагается единовременно при рождении третьего и последующих детей. Программа реализуется уже 11 лет.
И это не говоря про оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Беларусь входит в пятерку стран с самым длительным таким отпуском.
Материнство в Беларуси - это как VIP-подписка на жизнь. Вы получаете пакет "все включено": безлимитный медицинский сервис, расширенное "облачное хранилище" для будущего (семейный капитал) и длительный тест-драйв родительства (3 года декрета), где можно и разобраться - хотите ли вы дальше работать или все-таки предпочтительнее остаться дома и быть хранительницей очага, или все совмещать. Такой выбор есть.
А приоритет государства - это гарантия того, что подписку не аннулируют, а будут только добавлять новые бонусы. Выгодно, что сказать.