Беларусь заняла 25-е место в рейтинге благоприятных для материнства стран

Не в каждой семье в Беларуси по трое и более детей. Сейчас вообще тенденция в мире на то, что рожать - лишние траты и хлопоты, хочется пожить для себя, построить карьеру. Да, конечно, имеет место быть. Но карьера же строится не в 20 и иногда даже не в 25, а в этой гонке и вспомнишь про это лет так через 10.

Здесь важно не только это осознать, но и понимать, какая поддержка стоит за этим. И в Беларуси рожать выгодно по всем параметрам.

В международном рейтинге благоприятных для материнства стран Беларусь заняла 25-е место из 179, обогнав многие государства Восточной Европы. В рейтинге уровня организации беременности и родов страна находится на 50-й позиции. В списке лучших мест для рождения детей Беларусь на 40-й позиции из 180.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee9ffeb-20fc-4b80-b753-35b17c363eb9/conversions/b332c4b4-f549-44b2-9fba-eef7361fc5cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee9ffeb-20fc-4b80-b753-35b17c363eb9/conversions/b332c4b4-f549-44b2-9fba-eef7361fc5cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee9ffeb-20fc-4b80-b753-35b17c363eb9/conversions/b332c4b4-f549-44b2-9fba-eef7361fc5cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee9ffeb-20fc-4b80-b753-35b17c363eb9/conversions/b332c4b4-f549-44b2-9fba-eef7361fc5cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Республике Беларусь абсолютно каждая женщина рожает под присмотром профессионалов. Смерть матери при родах - это редчайший случай (всего 1 на 100 тыс.). По этим показателям Беларусь опережает большинство государств Европы и мира.

Кроме того, страна входит в десятку лучших стран по спасению новорожденных. Врачи умеют находить проблемы у ребенка, когда он еще находится в животе у мамы. Более того, белорусские хирурги проводят такие операции внутриутробно, чтобы малыш родился уже здоровым. Это просто "космос" современной медицины.

Летом 2025 года в Минске прооперировали 33-летнюю беременную пациентку: удалили новообразования внутри сердца. Женщина была на 23-й неделе беременности, это делало вмешательство уникальным для Беларуси. Мальчик родился 3200 г и при росте 52 см.

У государства есть все технологии, помогающие выхаживать младенцев, которые появились на свет намного раньше срока и весят экстремально мало (иногда менее 500 г). Врачи не просто спасают жизнь таким деткам, но и делают все, чтобы у них не было осложнений. Благодаря специальным программам восстановления малыши догоняют сверстников и растут здоровыми.

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:

"Мы наблюдаем сейчас влияние общемировых демографических процессов, связанных с увеличением возраста вступления в брак, отложенным рождением первого ребенка. Если проанализировать сухие цифры, то за последние 10 лет число семей, воспитывающих трех и более детей, выросло практически в два раза. Сегодня показатель превышает 120 тыс. Это прямой, мне кажется, индикатор того, что единожды став родителями, белорусы все чаще решаются на последующие шаги".

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26ab55a4-b6ca-44b8-b88b-5b5c9191d324/conversions/ea8bc4f3-702e-4cef-8c75-2d397367c39e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26ab55a4-b6ca-44b8-b88b-5b5c9191d324/conversions/ea8bc4f3-702e-4cef-8c75-2d397367c39e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26ab55a4-b6ca-44b8-b88b-5b5c9191d324/conversions/ea8bc4f3-702e-4cef-8c75-2d397367c39e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26ab55a4-b6ca-44b8-b88b-5b5c9191d324/conversions/ea8bc4f3-702e-4cef-8c75-2d397367c39e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поддержка семьи - это приоритет государства. Из нового: в Минске с 1 января 2026 года, тем, кто стал молодой мамой до 25, родили первенца, полагается разовая выплата в размере около 1 тыс. белорусских рублей. Это такой приветственный бонус.

В Беларуси существует целая система: 11 видов пособий для семей с детьми. Из бюджета выделяются немалые суммы - в 2025 году сумма составила 3,7 млрд белорусских рублей.

Многодетные по-прежнему остаются первыми в очереди на получение льготных кредитов или одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение жилых помещений. С 1 января 2026 года в Беларуси увеличен размер семейного капитала больше чем на 2 тыс. рублей, теперь он составляет 35 тыс. 505 белорусских рублей. Выплата полагается единовременно при рождении третьего и последующих детей. Программа реализуется уже 11 лет.

И это не говоря про оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Беларусь входит в пятерку стран с самым длительным таким отпуском.

Материнство в Беларуси - это как VIP-подписка на жизнь. Вы получаете пакет "все включено": безлимитный медицинский сервис, расширенное "облачное хранилище" для будущего (семейный капитал) и длительный тест-драйв родительства (3 года декрета), где можно и разобраться - хотите ли вы дальше работать или все-таки предпочтительнее остаться дома и быть хранительницей очага, или все совмещать. Такой выбор есть.