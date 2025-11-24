Беларусь засыпает снегом: в стране объявлен оранжевый уровень опасности

Беларусь во власти снегопадов. Южный циклон с Эгейского моря принес сильный снег. Осадки выпали на всей территории страны. Синоптики предупреждают: сегодня также ожидается сильный снег во многих районах, на отдельных участках дорог гололедица.



В Минске с самого утра организована уборка территорий от снега и обработка противогололедными средствами, уже израсходовано 16 тонн песчано-соляной смеси. ГАИ напоминает автомобилистам: важно выбирать зимний стиль вождения. В Минской области за минувшее воскресенье уже зафиксировано более полусотни ДТП.