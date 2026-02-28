"Белавиа" корректирует план полетов - белорусам помогут вернуться домой

Туристам в городе рекомендуют оставаться в отелях. Один из туроператоров дал точные рекомендации о том, как себя вести.

"Белавиа" корректирует план полетов в связи с закрытием воздушного пространства стран Ближнего Востока. Рейс в Дубай 1 марта отменен. Сегодняшний рейс из Дубая в Минск переносится на завтра на 8:00 по местному времени. Рейсы Минск - Тель-Авив, а также Минск - Доха - Минск, запланированные на 1 марта, перенесли на 2 марта по согласованию с туристическим оператором. Белорусам, которые находятся в регионах повышенной опасности, помогут вернуться домой. Что для этого делают сейчас, рассказали представители авиакомпании.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа":

"На данный момент авиакомпанией принято вынужденное решение об отмене двух рейсов, которые были запланированы на завтра, 1 марта. Это рейсы из Минска в Тель-Авив и Дубай. Соответственно, обратные рейсы в Минск из данных пунктов также отменены. Задерживается вылет сегодняшнего рейса из Дубая в Минск. Вылет предварительно запланирован на завтра в 8:00 по местному времени. Пассажиры размещены в гостиницах, с ними на связи находятся представители авиакомпании. Чтобы доставить в Минск из Объединенных Арабских Эмиратов пассажиров рейса, отмененного 1 марта, авиакомпания планирует выполнить ближайшие полеты в Дубай не на Боинге, а на широкофюзеляжном самолете Airbus A330-200".

"Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты по месту их приобретения, либо перенести даты вылета. Несмотря на ситуацию, ажиотажа в офисах продаж или на сайте мы не наблюдаем. На данный момент оформлено всего около 20 операций по возврату либо переносу вылета. Авиакомпания "Белавиа" постоянно мониторит ситуацию и продолжает оперативно реагировать на ее изменения. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для наших пассажиров", - отметила Екатерина Радишевская.

Ситуация с белорусскими гражданами в Катаре

Ситуацию помогают урегулировать и представители дипмиссий. Консульские службы загранучреждений Беларуси в Израиле, Иране, ОАЭ и Катаре оказывают необходимое содействие гражданам. В эти дни в Катаре находятся около 200 белорусских туристов.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

"Мы находимся на постоянной связи с нашими гражданами, которые здесь проживают. Мы создали в одном из мессенджеров группу посольства Беларуси в Катаре, в которой находится более 200 человек, где размещаем наиболее актуальную и важную информацию о том, что происходит в стране".

Руководитель дипмиссии отметил, что граждане беспокоятся и звонят, их пытаются успокоить, рекомендуют оставаться в отелях. "Собственно, это то же, что рекомендуют и официальные власти Катара: не выходить на улицу, не покидать места проживания, не покидать столицу, не вести фотосъемку, избегать правительственных и военных объектов, не находиться рядом с ними. Следовать указаниям властей, следовать указаниям посольства, находиться на связи с туроператорами", - перечислил Алексей Малафей.