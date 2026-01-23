Белавиа. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Белавиа" объявила скидки для трансферных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По 1 февраля включительно в "Белавиа" действует тариф "Промо" для тех, кто путешествует с пересадкой в Минске.

Она доступна следующим из Калининграда в Алматы, из Москвы в Алматы, из Санкт-Петербурга в Алматы.

Специальные цены также действуют на билеты и в обратном направлении (с вылетом из Алматы).