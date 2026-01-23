3.74 BYN
"Белавиа" объявила скидки для трансферных пассажиров
Автор:Редакция news.by
"Белавиа" объявила скидки для трансферных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
По 1 февраля включительно в "Белавиа" действует тариф "Промо" для тех, кто путешествует с пересадкой в Минске.
Она доступна следующим из Калининграда в Алматы, из Москвы в Алматы, из Санкт-Петербурга в Алматы.
Специальные цены также действуют на билеты и в обратном направлении (с вылетом из Алматы).
Приобрести акционные билеты можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов авиакомпании. Вылет по промобилету возможен по 28 февраля включительно. Ознакомиться с правилами тарифа и с важными деталями полета можно на сайте авиакомпании. Количество билетов ограничено.