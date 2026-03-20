3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
"Бeлавиа" открыла первый регулярный рейс в пляжную столицу Вьетнама
Курс взят на Юго-Восточную Азию. Ночью в Национальном аэропорту Минск состоялось открытие регулярного рейса в Нячанг. Это вторая локация Вьетнама в маршрутной сети "Бeлавиа". В октябре 2025 года открыта чартерная программа на остров Фукуок.
Город Нячанг расположен на побережье Южно-Китайского моря, еще его называют пляжной столицей Вьетнама. Это не только Мекка для любителей отдыха, но и лечебный курорт с целебными грязями и минеральными водами.
Направление подойдет молодежи и семьям с детьми благодаря большому выбору отелей и развлечений. На данный момент это самый дальний рейс в маршрутной сети "Бeлавиа": судно преодолевает расстояние почти в 9 300 км. В полете находится около 11 часов.
Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:
"Беларусь для Вьетнама - большой друг. Этот рейс - важный шаг для того, чтобы способствовать народной дипломатии и продвижению торговли между нашими странами. Мы надеемся, что будем обмениваться не только туристами, но и учащимися, бизнесменами".
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Если говорить о перспективах, перед нами открывается широкий спектр возможностей, прежде всего это продукция сельского хозяйства. Сейчас прорабатывается создание сборочного производства тракторов на юге Вьетнама. Мы говорим об инфраструктурных проектах участия белорусской дорожной техники".
Сезон в Нячанге длится с февраля по конец августа, когда температура воздуха колеблется в диапазоне от плюс 25 до 35 градусов. С 31 марта рейсы в Нячанг будут выполняться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.