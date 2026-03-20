"Бeлавиа" открыла первый регулярный рейс в пляжную столицу Вьетнама

Курс взят на Юго-Восточную Азию. Ночью в Национальном аэропорту Минск состоялось открытие регулярного рейса в Нячанг. Это вторая локация Вьетнама в маршрутной сети "Бeлавиа". В октябре 2025 года открыта чартерная программа на остров Фукуок.

Город Нячанг расположен на побережье Южно-Китайского моря, еще его называют пляжной столицей Вьетнама. Это не только Мекка для любителей отдыха, но и лечебный курорт с целебными грязями и минеральными водами.

Город Нячанг на побережье Южно-Китайского моря

Направление подойдет молодежи и семьям с детьми благодаря большому выбору отелей и развлечений. На данный момент это самый дальний рейс в маршрутной сети "Бeлавиа": судно преодолевает расстояние почти в 9 300 км. В полете находится около 11 часов.

Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси

Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:

"Беларусь для Вьетнама - большой друг. Этот рейс - важный шаг для того, чтобы способствовать народной дипломатии и продвижению торговли между нашими странами. Мы надеемся, что будем обмениваться не только туристами, но и учащимися, бизнесменами".

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Если говорить о перспективах, перед нами открывается широкий спектр возможностей, прежде всего это продукция сельского хозяйства. Сейчас прорабатывается создание сборочного производства тракторов на юге Вьетнама. Мы говорим об инфраструктурных проектах участия белорусской дорожной техники".