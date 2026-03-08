3.74 BYN
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
"Белавиа" открывает продажу билетов по направлению Дубай - Минск. Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период 9-11 марта, на сайте, в офисах продаж, у агентов. Также в "Белавиа" напомнили, что авиакомпания продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай - Минск на более поздние числа могут перенести даты вылета на 9-11 марта бесплатно.
В Объединенных Арабских Эмиратах ждут отправки домой сотни белорусов. Вот что сообщила "Первому информационному" находящаяся там туристка из нашей страны.
"8 марта, по местному времени 2 часа дня. Что могу сказать? Обстановка остается переменчивой. В течение дня мы получаем оповещение на телефоны прятаться в укрытие, так как существует угроза ракетного обстрела. Но в течение небольшого времени, минут 15-20, нам приходят подтверждения о том, что угроза устранена и можно продолжать обычную жизнедеятельность", - рассказала туристка в Дубае.