"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск

"Белавиа" открывает продажу билетов по направлению Дубай - Минск. Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период 9-11 марта, на сайте, в офисах продаж, у агентов. Также в "Белавиа" напомнили, что авиакомпания продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай - Минск на более поздние числа могут перенести даты вылета на 9-11 марта бесплатно.

В Объединенных Арабских Эмиратах ждут отправки домой сотни белорусов. Вот что сообщила "Первому информационному" находящаяся там туристка из нашей страны.