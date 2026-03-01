3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
"Белавиа" отменила рейс в Тель-Авив 5 марта
Авиационные власти Израиля продлили запрет на полеты над территорией страны до 6 марта. Поэтому рейс "Белавиа" в Тель-Авив на 5 число отменен. Пассажиры могут оформить либо возврат стоимости билетов по месту их приобретения, либо перенос даты вылета.
За туристами в Доху авиакомпания планирует направить борт. Из Минска чартер по согласованию с туроператором полетит без пассажиров, обратно вывезут белорусов, находящихся в Катаре.
Также рейс Минск – Дубай - Минск "Белавиа" на 2 марта отменен. Предлагается вернуть билеты или поменять дату вылета.
Пассажиров сегодняшнего борта Дубай - Минск, который задерживается и пока не может вылететь из-за ограничений, разместили в гостиницах. С ними на связи представители авиакомпании.
Президент Арабских Эмиратов издал указ всем владельцам отелей продолжать принимать в гостиницах гостей, чьи рейсы были отменены.