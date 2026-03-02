3.75 BYN
"Белавиа" отменила рейс в Тель-Авив 5 марта из-за продления запрета на полеты над Израилем
Авиационные власти Израиля продлили запрет на полеты над территорией страны до 6 марта. В связи с этим "Белавиа" вынуждена отменить регулярный рейс в Тель-Авив в четверг, 5 марта.
Пассажиры могут оформить либо возврат стоимости билетов по месту их приобретения, либо перенос даты вылета.
Что касается чартера в Доху 2 марта, он вылетает без пассажиров, чтобы вывезти туристов, которые уже находятся там. Аналогичные вылеты начнутся сразу и в другие страны Ближнего Востока после снятия ограничений.
Олег Салтовский, командир отряда пилотов национальной авиакомпании "Белавиа":
"Небо действительно закрыто в регионе GCC, тех стран Персидского залива, на которые компания переориентировала свои рынки, направления, они прибыльные и перспективные. Летает и А-330, и Boeing 737. Смены экипажей организованы. Есть договора с Саудовской Аравией, с Оманом по тренажерной подготовке и подготовке инструкторов. Также в Дубае тренажерная подготовка проводится, т. е. многие виды подготовки пилотов перенесены туда, смены экипажей там осуществляются. Ничего, бывали времена и похуже. Слабакам испытания не даются, они даются сильным людям. Я уверен, мы с честью и достоинством перед нашим обществом, вами, нашими пассажирами, теми людьми, на кого мы работаем, выйдем из этой ситуации. Мы с генеральным директором с первой минуты на связи. И наши командиры, инструктора готовы выполнить любой рейс на любом типе самолетов с нашим мировым опытом".