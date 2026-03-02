"Белавиа" отменила рейс в Тель-Авив 5 марта из-за продления запрета на полеты над Израилем

"Небо действительно закрыто в регионе GCC, тех стран Персидского залива, на которые компания переориентировала свои рынки, направления, они прибыльные и перспективные. Летает и А-330, и Boeing 737. Смены экипажей организованы. Есть договора с Саудовской Аравией, с Оманом по тренажерной подготовке и подготовке инструкторов. Также в Дубае тренажерная подготовка проводится, т. е. многие виды подготовки пилотов перенесены туда, смены экипажей там осуществляются. Ничего, бывали времена и похуже. Слабакам испытания не даются, они даются сильным людям. Я уверен, мы с честью и достоинством перед нашим обществом, вами, нашими пассажирами, теми людьми, на кого мы работаем, выйдем из этой ситуации. Мы с генеральным директором с первой минуты на связи. И наши командиры, инструктора готовы выполнить любой рейс на любом типе самолетов с нашим мировым опытом".