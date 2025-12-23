Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Белавиа" перевезла более 2 млн пассажиров за год

Белорусская авиакомпания перевезла более 2 млн пассажиров за год.

Самый популярный маршрут - Санкт-Петербург. Второе место заняла Москва (аэропорт Шереметьево), на третьей позиции по востребованности рейсов расположился Стамбул. Московский аэропорт Домодедово находится на четвертой позиции по популярности. И замкнул пятерку Дубай.

Сейчас перевозчик прорабатывает на перспективу около двух десятков новых направлений авиарейсов, среди которых полеты в Китай.

