"Белавиа" прорабатывает около 20 новых направлений и планирует обновлять флот
Национальная авиакомпания "Белавиа" готовится к дальнейшему расширению маршрутной сети, прорабатывая около 20 новых направлений, в первую очередь в Китай. В планах авиаперевозчика также приобретение от трех до пяти новых самолетов к следующему летнему сезону для удовлетворения растущего спроса на перелеты. Подробнее смотрите в "Актуальном интервью".
Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, введение в эксплуатацию дальнемагистральных самолетов открыло новые возможности. "Мы пока ввели в строй и летают два самолета из трех, которые мы приобрели. Ждем к февралю третий. Соответственно, третий самолет нам даст определенные направления, добавит возможности дальше и больше летать", - заявил он.
В настоящее время прорабатывается около 20 потенциальных направлений. "Прежде всего, это китайское направление. Это отрабатывает сейчас авиакомпания, им такая задача поставлена. Если мы увидим спрос по какому-то направлению, то, соответственно, по этому направлению будут полеты", - подчеркнул министр.
Важным событием стало возобновление полетов самолетов Boeing после снятия санкционных ограничений. Алексей Ляхнович отметил, что Boeing с 18 декабря полетят в Казахстан: "Это то решение, которое было принято в части снятия санкций с авиакомпанией "Белавиа". Оно позволило нам лететь в Казахстан и в любую другую дружественную страну на самолетах Boeing".
Активно развивается сотрудничество с Россией в сфере авиаремонта. По словам министра, мощности Минского авиаремонтного завода загружены полностью: "Если получится посетить завод, вы увидите интересную картину, что уже самолеты негде ставить, очередь на покраску уже на следующий год полностью расписана".
В планах компании значительное обновление и расширение парка воздушных судов. "Обязательно будем покупать новые самолеты. И с учетом снятия санкций с авиакомпании "Белавиа" этот вопрос находится в серьезной стадии проработки. Я надеюсь, что, по крайней мере, в следующем году, к летнему сезону, у нас появится еще от трех до пяти самолетов именно у отечественного перевозчика, чтобы по максимуму удовлетворить спрос нашего населения на перелеты в курортные города", - сказал Алексей Ляхнович.
Авиационная отрасль Беларуси демонстрирует уверенное восстановление и развитие, активно адаптируясь к новым условиям, наращивая международное сотрудничество и планируя значительные инвестиции в обновление флота и инфраструктуры.