"Белавиа" прорабатывает около 20 новых направлений и планирует обновлять флот news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Национальная авиакомпания "Белавиа" готовится к дальнейшему расширению маршрутной сети, прорабатывая около 20 новых направлений, в первую очередь в Китай. В планах авиаперевозчика также приобретение от трех до пяти новых самолетов к следующему летнему сезону для удовлетворения растущего спроса на перелеты. Подробнее смотрите в "Актуальном интервью".

Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, введение в эксплуатацию дальнемагистральных самолетов открыло новые возможности. "Мы пока ввели в строй и летают два самолета из трех, которые мы приобрели. Ждем к февралю третий. Соответственно, третий самолет нам даст определенные направления, добавит возможности дальше и больше летать", - заявил он.

В настоящее время прорабатывается около 20 потенциальных направлений. "Прежде всего, это китайское направление. Это отрабатывает сейчас авиакомпания, им такая задача поставлена. Если мы увидим спрос по какому-то направлению, то, соответственно, по этому направлению будут полеты", - подчеркнул министр.

Важным событием стало возобновление полетов самолетов Boeing после снятия санкционных ограничений. Алексей Ляхнович отметил, что Boeing с 18 декабря полетят в Казахстан: "Это то решение, которое было принято в части снятия санкций с авиакомпанией "Белавиа". Оно позволило нам лететь в Казахстан и в любую другую дружественную страну на самолетах Boeing".

Активно развивается сотрудничество с Россией в сфере авиаремонта. По словам министра, мощности Минского авиаремонтного завода загружены полностью: "Если получится посетить завод, вы увидите интересную картину, что уже самолеты негде ставить, очередь на покраску уже на следующий год полностью расписана".

В планах компании значительное обновление и расширение парка воздушных судов. "Обязательно будем покупать новые самолеты. И с учетом снятия санкций с авиакомпании "Белавиа" этот вопрос находится в серьезной стадии проработки. Я надеюсь, что, по крайней мере, в следующем году, к летнему сезону, у нас появится еще от трех до пяти самолетов именно у отечественного перевозчика, чтобы по максимуму удовлетворить спрос нашего населения на перелеты в курортные города", - сказал Алексей Ляхнович.